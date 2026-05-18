Un "cuartel sobre ruedas" llevará los servicios de la Guardia Civil a lugares "más remotos" de Valladolid

Oficina Móvil de la Guardia Civil. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO

VALLADOLID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid cuenta desde hoy con una Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC) que acercará sus servicios a las zonas "más remotas" de la provincia.

"La demarcación que abarca la Guardia Civil en Valladolid es de un total de 221 municipios con más de 206.000 habitantes, lo que supone alrededor del 40 por ciento del total de la población de la provincia. Pero se encuentran dispersos en más de 7.780 kilómetros cuadrados, el 96 por ciento del territorio de la provincia de Valladolid. Con este cuartel sobre ruedas llevaremos los servicios del Cuerpo a los lugares más remotos", ha explicado el teniente coronel jefe interino de la Comandancia de la Guardia Civil, José Ángel Giro, durante la presentación de ese nuevo servicio y en la que también ha estado presente el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales.

Una oficina "totalmente equipada" para atender a víctimas de delitos, recoger denuncias, actuar como Puesto de Mando Avanzado en emergencias, prestar apoyo en búsqueda de personas desaparecidas y dar cobertura en grandes eventos, ha detallado Jacinto Canales que ha recordado que esta infraestructura nació hace 5 años y que han demostrado su "eficacia" en emergencias como la DANA en Valencia o los incendios del pasado verano.

Las doce nuevas OMACs, con una inversión cercana al millón de euros, permitirán completar el despliegue en todas las provincias de Castilla y León, alcanzando una cobertura del cien por cien del territorio de la comunidad autónoma. La OMAC de Valladolid se suma a las 17 que ya están en funcionamiento en toda España.

El subdelegado del Gobierno ha destacado que esta Oficina Móvil es una herramienta "fundamental" para garantizar que ningún ciudadano de la provincia de Valladolid quede desatendido "por el hecho de vivir en una zona rural o alejada".

El responsable interino de la Comandancia de Valladolid ha señalado que están trabajando en la confección de un calendario y que se difundirá entre la población para que conozcan los detalles.

En principio, salvo que actúe como puesto de mando, la oficina estará pilotada por dos agentes del Instituto Armado que ya prestan servicio en esta demarcación.