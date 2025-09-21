Cuatro detenidos en una riña tumultuaria con armas de hierro en Delicias en Valladolid, todos resultaron heridos

VALLADOLID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a cuatro personas por su implicación en una riña tumultuaria registrada esta madrugada en la vía pública del barrio de las Delicias, en la que se emplearon herramientas metálicas como armas contundentes, todos resultaron heridos y tuvieron que ser atendidos en el hospital.

Los hechos, según han informado a Europa Press fuentes policiales, ocurrieron en torno a la 1.30 horas de este domingo, cuando la policía fue alertada de una agresión entre varias personas en plena calle. El testigo, que transitaba en su vehículo por la zona, advirtió de la presencia de armas blancas y objetos contundentes durante la pelea.

Hasta el lugar acudieron tres patrullas de la Policía Nacional, que localizaron una confrontación activa entre cuatro varones, divididos en dos grupos, que se agredían de forma recíproca con herramientas metálicas. La situación presentaba un carácter colectivo y tumultuario, sin que pudiera diferenciarse claramente entre agresores y agredidos debido a la actitud violenta de todos los implicados.

A la llegada de los agentes, algunos de los participantes intentaron huir y desprenderse de los objetos utilizados en la reyerta. Los agentes lograron interceptarlos y separarlos, con el apoyo de una dotación de paisano que también se desplazó hasta el lugar.

En el altercado, los cuatro individuos resultaron heridos de diversa consideración. Entre los objetos empleados en la pelea se intervinieron dos llaves de hierro de carraca y una llave de hierro en forma de L con cabeza hexagonal, consideradas instrumentos peligrosos.

Por estos hechos, los cuatro varones fueron detenidos y trasladados a centros hospitalarios para recibir atención médica. Posteriormente, fueron conducidos a dependencias policiales, donde prestaron declaración.

Tras informar a la autoridad judicial de lo sucedido, los agentes pusieron en libertad a los cuatro detenidos.