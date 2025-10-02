Cuatro detenidos, uno ya en prisión, por vender heroína y cocaína en Cuatro de Marzo y La Rubia, en Valladolid

Dinero, sustancias y material incautado en la operación contra la venta de droga en los barrios vallisoletanos de Cuatro de Marzo y La Rubia. - POLICÍA NACIONAL

Se han intervenido 60 gramos de heroína y 80 gramos de cocaína y 1.590 euros en efectivo

VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas, una de las cuales ha ingresado en prisión, por tráfico de heroína y cocaína en los barrios vallisoletanos de Cuatro de Marzo y La Rubia, donde se consideran desarticulados tres puntos de venta.

Esta operación contra el tráfico de drogas al "menudeo", denominada 'Barrio', ha permitido el arresto de tres hombres y una mujer como presuntos responsables de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes y pertenencia a grupo criminal, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Las investigaciones se remontan al mes de junio, cuando se recibieron

diversas informaciones acerca de un varón que se estaría dedicando a la venta de sustancias estupefacientes tanto en el interior de su domicilio ubicado en el barrio Cuatro de Marzo como en sus inmediaciones.

Ante estas informaciones, agentes del Grupo VIII de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría Provincial de Valladolid, especializados en este tipo delictivo, establecieron en la zona varios dispositivos de vigilancia al objeto de comprobar la existencia del delito e identificar a las personas que pudieran tener participación en dicha actividad.

Como consecuencia de las investigaciones realizadas, se pudo comprobar e identificar a un varón y se observó cómo realizaba numerosas ventas de sustancias estupefacientes principalmente en las calles próximas a su domicilio, en Cuatro de Marzo.

Igualmente, se identificó a un segundo varón que participaba activamente en las funciones de venta de las referidas sustancias, tanto en el referido barrio como en las inmediaciones de su domicilio ubicado en al Parque Arturo León, en La Rubia.

A través de los dispositivos de vigilancia realizados, se consiguió identificar el lugar donde se abastecían de sustancias estupefacientes, un inmueble ubicado en el mismo barrio Cuatro de Marzo, donde residía un varón con su pareja sentimental y el hermano de ésta.

Precisamente a este varón se le considera el líder del grupo criminal dedicado a la venta de heroína y cocaína al menudeo, pero todos ellos realizaban las ventas de sustancias tanto en su domicilio como en sus inmediaciones. En otras ocasiones, realizaban dichas transacciones en diferentes puntos de la ciudad, previamente concertados, para lo que se desplazaban a bordo de un vehículo.

REINCIDENTE

La investigación ha tendido que desarrollarse con dispositivos de vigilancia de gran dificultad, debido a las grandes medidas de seguridad realizadas por los investigados con el objetivo de intentar detectar la presencia policial por las inmediaciones de su domicilio y de esta forma llevar a cabo su actividad ilícita.

Se da la circunstancia de que el líder de este grupo había sido detenido por estos mismos hechos en otras dos ocasiones, por lo que era un perfecto conocedor de las técnicas de investigación policiales.

Así, a lo largo de la mañana del 29 de septiembre se llevó a cabo un dispositivo policial mediante el que se procedió a la detención de los investigados y a la intervención de 60 gramos de heroína, 80 gramos de cocaína, 1.590 euros en efectivo, 150 comprimidos de 'Trankimazin' y 130 de 'Rivotril' así como numerosos útiles para la elaboración y venta de las sustancias estupefacientes al menudeo.

Con la droga intervenida se habrían elaborado 910 dosis para su venta directa al menudeo que hubiera alcanzado un valor en el mercado ilícito de 20.000 euros, según las tablas de la Oficina Central de Estupefacientes para el segundo semestre del 2025.

Todos los detenidos pasaron a disposición del juzgado en funciones de guardia de Valladolid, el cual decretó el ingreso en prisión del líder de este grupo criminal, mientras que el resto de los integrantes quedaron en libertad con cargos.

La Policía Nacional ha recordado que los ciudadanos pueden colaborar con el Cuerpo, de forma totalmente confidencial, en los correos electrónicos antidroga@policia.es y valladolid.udyco@policia.es.