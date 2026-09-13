Cuatro heridos en un accidente entre un turismo y una furgoneta en la A-52 en Palacios de Sanabria (Zamora)

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ZAMORA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas este domingo en un accidente de tráfico entre una furgoneta y un turismo en el kilómetro 77 de la A-52, sentido Galicia, en el término de Palacios de Sanabria (Zamora), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 9.53 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido varias llamadas que informaba del accidente e indicaban que los vehículos se encontraban en el arcén, así como que había tres personas fuera y una persona dentro de un vehículo, herida y atrapada.

El 1-1-2 ha avisado de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a los Bomberos de Rionegro del Puente, dependientes de la Diputación Provincial, y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una ambulancia de soporte vital básico (SVB), una unidad medicalizada de emergencias (UME) y al personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC).

En el lugar, han actuado los bomberos y los servicios de emergencia para excarcelar a una persona herida, quien ha sido atendida por Emergencias Sanitarias junto a los otros tres afectados.

En total, se ha prestado atención a cuatro personas heridas, entre los que había dos varones de unos 35 y 65 años, y una mujer de unos 65 que han sido trasladados en SVB al Punto de Atención Continuada (PAC) de Sanabria.

La otra persona herida ha sido una mujer de unos 80 años que ha sido trasladada en ambulancia SVB al Complejo Asistencial de Zamora.