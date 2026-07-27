Cuatro heridos tras chocar un turismo contra un árbol en la SG-205 en Hontabilla (Segovia)

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

HONTALBILLA (SEGOVIA), 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, dos mujeres y dos varones de entre 60 y 70 años, han resultado heridos este lunes tras chocar un turismo contra un árbol en el kilómetro 50 de la SG-205 en Hontabilla (Segovia), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 15.27 horas, cuando sala de emergencias ha recibido una llamada en la que se informaba del accidente y de que había dos personas heridas, una de ellas atrapada en el vehículo.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de las Diputaciones de Valladolid y Segovia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE), dos ambulancias de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Fuentesauco de Fuentidueña.

Finalmente, el equipo sanitario ha atendido a cuatro personas heridas, una mujer de unos 70 años, trasladada por el helicóptero al hospital Río Hortega de Valladolid; otra mujer también de unos 70 años, trasladada en ambulancia de soporte vital básico al hospital de Segovia; un varón de unos 70 años, también en ambulancia de soporte vital básico, y otro, de unos 60 años, en la UEne, los dos al Hospital de Segovia.