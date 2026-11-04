Cuatro heridos tras el choque frontal entre dos turismos en la N-I en Aranda de Duero

Archivo - Un trabajador del 112 de Castilla y León. - JCYL - Archivo

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 4 (EUROPA PRESS)

Cuatro personas han resultado heridas tras un choque frontal entre dos turismos ocurrido a primeras horas de la tarde de este miércoles, 4 de noviembre, en la N-I en Aranda de Duero (Burgos), según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 14.43 horas en el kilómetro 158 de la N-I, en Aranda de Duero donde, según los alertantes, han chocado dos turismos con el resultado inicial de dos personas heridas, una de ellas atrapada en uno de los vehículos.

El 1-1-2 avisó a Guardia Civil de Tráfico, bomberos de Burgos, bomberos de Aranda de Duero, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió recursos al lugar. A su llegada al lugar, la Guardia Civil informó de que hay cuatro personas heridas atendidas por el personal sanitario.