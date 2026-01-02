Cuatro heridos en una colisión entre un turismo y un camión en la N-110 en Madrona (Segovia)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

SEGOVIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro jóvenes han resultado heridos en una colisión entre un turismo pequeño y un camión en el kilómetro 201 de la carretera N-110 en Madrona (Segovia), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 10.42 horas de este viernes, 2 de enero, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba del accidente y de que había al menos dos personas en el interior del vehículo atrapadas y que una de ellas se encontraba inconsciente.

El 1-1-2 ha avisado de este accidente a la Guardia Civil de tráfico de Segovia, a Policía Local de Segovia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una unidad medicalizada de emergencias (UME), una ambulancia de soporte vital básico (SVB) y una ambulancia convencional al lugar.

Además, el 1-1-2 ha informado también del suceso a los Bomberos de Segovia, que han acudido al lugar y liberado a los heridos.

En el lugar, el equipo médico ha atendido finalmente a cuatro personas heridas, dos varones de 18 y 19 años trasladados en SVB, una mujer de 21 años trasladada en UME y un tercer varón de 20 años trasladado en ambulancia convencional, todos ellos al Complejo Asistencia de Segovia.