Cuatro heridos tras colisionar una furgoneta y un camión en La Robla (León)

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

LEÓN, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres hombres y una mujer han resultado heridos tras una colisión entre una furgoneta y un camión registrada en el kilómetro 102 de la carretera CL-626, en La Robla (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar a las 11.43 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la colisión y solicitaba asistencia sanitaria para un varón y una mujer mayores que habían resultado heridos.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado, entre otros recursos, un helicóptero medicalizado para atender a los heridos.

En el lugar han sido atendidos cuatro pacientes: tres varones de unos 30, 25 y 75 años y una mujer de unos 70 años, por el equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de La Pola de Gordón y el equipo médico del helicóptero medicalizado (HEMS).

Los cuatro heridos han sido trasladados en dos ambulancias de soporte vital básico (SVB) al Hospital de León.