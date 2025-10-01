Cuatro heridos, dos de ellos menores, en una colisión entre dos turismos en la A-66 en Cubillos

CUBILLOS (ZAMORA), 1 (EUROPA PRESS)

Cuatro personas, dos de ellas dos menores de 5 y 7 años, han resultado heridas como consecuencia de un accidente de circulación registrado a primeras horas de la mañana de este miércoles, 1 de octubre, en la autovía A-66 en Cubillos (Zamora), según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recogidos por Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 06.41 horas cuando un alertante avisó de una colisión por alcance en la que se habían visto involucrados dos turismos en el kilómetro 266 de la A-66, sentido Zamora a consecuencia de la que habían resultado heridas, al menos, dos personas, entre ellas una mujer que se hallaba atrapada en uno de los turismos.

El 1-1-2 dio aviso de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico), a los Bomberos del parque Centro de la Diputación de Zamora y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salude Zamora Rral.

Ya en el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió a cuatro personas heridas, dos mujeres de 50 y 5 años y dos varones de 48 y 7 años. Estos dos últimos fueron trasladados en una ambulancia de soporte vital básico de Sacyl, con personal de Atención Primaria, al hospital de Zamora. La menor de 5 años, en UVI móvil, y la mujer de 50 años, en otra ambulancia de soporte vital básico, con personal de la UVI móvil, ambas también al Hospital de Zamora.