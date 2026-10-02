Cuatro heridos, uno de ellos trasladado en helicóptero, tras una colisión múltiple en Chañe (Segovia)

Archivo - Helicóptero medicalizado - JCYL - Archivo

SEGOVIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas, una de ellas ha sido traslada en helicóptero, en una colisión múltiple en el que se han visto involucrado cuatro vehículos en el kilómetro 10 de la SG-333, en el término municipal de Chañe (Segovia).

Los hechos se han producido a las 7.50 horas, momento en el que una llamada alertaba al 1-1-2 del accidente y aseguraba que uno de los heridos, un varón, estaba atrapado por las piernas en uno de los coches.

El 1-1-2 ha dado aviso de este accidente a Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de la diputación de Segovia, de la diputación de Valladolid, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una Unidad Enfermerizada de Emergencias, dos ambulancias de soporte vital básico, el equipo médico del centro de salud de Cuéllar y un helicóptero medicalizado.

Los servicios de emergencia confirman que han excarcelado a un varón, que ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al hospital Río Hortega de Valladolid. Además, se han atendido y trasladado a dos varones de unos 30 años, y una mujer de unos 55, en ambulancias de soporte vital básico a centro hospitalario.