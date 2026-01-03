Cuatro heridos leves en una colisión entre un turismo y un autobús en la avenida Gijón de Valladolid

VALLADOLID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas leves en una colisión entre un turismo y un autobús en la avenida Gijón, en el cruce con la A-62 en Valladolid capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 12.49 horas de este sábado, 3 de enero, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso en el que se informaba del accidente y de que el conductor del autobús había se había ido del lugar y se solicitaba asistencia para dos ocupantes del turismo, un varón de 50 años y un menor de doce.

El 1-1-2 ha avisado a la Policía Municipal de Valladolid, a Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una ambulancia al lugar.

En el lugar, el equipo médico ha atendido a cuatro personas heridas leves, un menor de once años, una niña de nueve, una mujer de 42 y un varón de 54, que han sido trasladadas en ambulancia soporte vital básico al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.