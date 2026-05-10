Cuatro heridos al volcar un coche en la subida a las Lagunas de Neila (Burgos)

BURGOS, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, tres mujeres y un varón de entre 55 y 85 años, han resultado heridas tras volcar un turismo en la carretera que sube a las lagunas de Neila (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 13.42 horas, cuando la sala de emergencia del 1-1-2 ha recibido un aviso que informaba del accidente.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos; a los Bomberos de Burgos, que han movilizado a personal dependiente de la Diputación provincial, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, un equipo médico y dos ambulancias soporte vital básico.

Durante el seguimiento del incidente, al 1-1-2 se le ha comunicado que tres de los cuatro ocupantes han salido por sus medios del vehículo pero, el coche había caído por un terraplén y estaba en una zona boscosa, por lo que igual hacían falta más medios para rescatar a las víctimas.

Desde el 1-1-2 se ha avisaod al Centro Coordinador de Emergencias, que ha movilizado el Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León. Finalmente, los bomberos de Burgos han indicado que han rescatado a la víctima del interior del vehículo, por lo que se ha anulado el llamado de los rescatistas.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a los cuatro ocupantes, dos mujeres y un varón, que han sido trasladados en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Burgos, mientras una mujer ha sido evacuada en UVI móvil al Complejo Asistencial de Soria.