Cuatro menores se enfrentan a sanciones de hasta 3.000 euros por defecar en la piscina de El Plantío

Archivo - Imagen recurso de una piscina - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha abierto un expediente sancionador a cuatro menores de entre 11 y 13 años como presuntos autores de defecar el pasado 18 de agosto en la piscina de El Plantío y se enfrentan a multas de hasta 3.000 euros.

A diferencia de ocasiones anteriores, el aviso de un usuario del recinto resultó determinante para que la Policía lograse identificar al grupo, que actuaba acompañado por un adulto, según ha informado la alcaldesa, Cristina Ayala.

La regidora ha apuntado que, durante este verano, se han contabilizado unos "seis episodios de este tipo" en las instalaciones. Este tipo de sabotajes obligan a desalojar los vasos de forma inmediata y a interrumpir el servicio, lo que genera constantes molestias al resto de bañistas.

Ha dado cuenta de que, tras la alerta dada por un ciudadano que presenció los hechos mientras estaba con sus hijos, el personal del recinto avisó a los agentes locales, quienes se hicieron cargo de la situación y contactaron con los progenitores de los implicados para notificarles la apertura de la investigación municipal.

Ayala ha indicado que irán "hasta las últimas consecuencias" en la aplicación del reglamento de instalaciones deportivas. De confirmarse la autoría de los destrozos, los implicados se exponen a una sanción económica que puede alcanzar los 3.000 euros, al abono del coste del material dañado y a la expulsión del conjunto de recintos deportivos municipales por un periodo máximo de cinco años.

La intención del equipo de Gobierno es "sentar un precedente para frenar unos comportamientos incívicos que vienen repitiéndose durante las últimas temporadas de baño". Al contar esta vez con el testimonio directo de un testigo, las autoridades locales confían en cerrar el expediente con la sanción máxima permitida por la normativa vigente.