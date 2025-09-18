Cuatro palacios de Valladolid abren sus puertas estudiantes de ESO y Bachillerato

VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra de Urbanismo-Palacio Real de la UVA en coordinación con el Museo Provincial de Valladolid pondrán en marcha el próximo mes de octubre un proyecto que abrirá cuatro palacios de Valladolid a alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato.

Se trata de un conjunto de visitas guiadas, un día por mes durante todo el calendario escolar, para grupos de unos 25 alumnos que iniciarán su visita en el Palacio de los Viveros, para continuar con el Palacio Real, el Palacio del Licenciado Butrón y concluir la gira en el de Fabio Nelli. Los estudiantes descubrirán algunos elementos característicos de la arquitectura palacial vallisoletana de los siglos XV-XVI, así como su evolución tipológica y relación con la ciudad.

"Estoy convencido de que a los chavales les va a gustar este proyecto. Primero porque van a salir del instituto o del colegio y segundo porque van a conocer una parte de la historia de Valladolid que realmente es muy desconocida", ha señalado el coronel jefe del Establecimiento del Palacio Real, Carlos Hidalgo Rilova, que ha participado en la presentación de este proyecto junto al catedrático de Teoría e Historia de la Arquitectura, Javier Pérez Gil, la directora del Museo de Valladolid, Alicia Pérez Villar, el director del Archivo Histórico Provincial de Valladolid, Ángel Laso Ballesteros y la directora del Archivo General de Castilla y León, Aitana Alba Barba.

Ha sido Javier Pérez Gil el encargado de esbozar las líneas generales de un proyecto educativo impulsado por la UVA en colaboración con las cuatro instituciones. "Es un itinerario a través de cuatro palacios que tienen una serie de ventajas. La primera es que son renacentistas y nos ayudan a entender cómo son, empezando por el Palacio de los Viveros, que es el más antiguo, el Palacio Real, el Palacio del Licenciado Butrón y el Palacio de Fabio Neri", ha detallado.

Un patrimonio histórico que va a permitir explicar la "evolución" de lo que fueron las casas "señoriales" de Valladolid desde la más "antigua a la más moderna e innovadora". "También tiene una ventaja y es que están muy próximos entre sí, unos 15 minutos caminando desde Ramón y Cajal hasta la plaza de Fabio Nelli. Y además tenemos una última ventaja fundamental y es que están regidos por cuatro instituciones, que son el Archivo Histórico Provincial de Valladolid, la Cuarta Subinspección General del Ejército, el Archivo General de Castilla y León y el Museo de Valladolid, que las cuatro están dispuestas a abrir sus respectivos palacios para este servicio", ha apuntado.

El objetivo, ha asegurado el catedrático, no es que los alumnos que realicen este itinerario se conviertan en "expertos en palacios", pero sí que empiecen a "tener o desarrollar conceptos arquitectónicos". "Lo que pretendemos es que los estudiantes, por una parte, conozcan el patrimonio que les es más cercano, en edificios que a veces, de otra forma, es un poco más difícil acceder, y en segundo lugar, que reconozcan una serie de aspectos, de destrezas de carácter arquitectónico, que no son habituales en los currículos escolares de Secundaria ni Bachillerato", ha añadido.

Para ello, desde el proyecto se han elaborado una serie de documentos, como el cuaderno del docente, en el que ha colaborado la Dirección Provincial de Educación de Valladolid, y las fichas de los estudiantes, que son las que irán completando en cada uno de los palacios, ha añadido.

La primera visita, "itinerario 0", se realizará el próximo 8 de octubre para que el proyecto lo conozcan los docentes y el resto llegará a final de cada mes, ha explicado Alicia Villar que es quien se encarga de organizar las visitas que se deberán solicitar a través de la dirección palacios3@uva.es.

PARTICULARIDADES CUATRO PALACIOS

El director del Archivo Histórico Provincial de Valladolid, Ángel Laso Ballesteros, ha explicado que el Palacio de los Vivero, que abre el itinerario, es sede de la institución que dirige desde 1996 y ve en el proyecto una oportunidad para dar visibilidad a una institución "poco conocida pero que está abierta a todos los ciudadanos".

Entre los atractivos que ofrece el palacio está la denominada 'Sala Rica' donde se casaron, el 19 de octubre de 1469 Isabel de Castilla y Fernando de Aragón.

El coronel jefe del establecimiento Palacio Real, Carlos Hidalgo Rilova, ha incidido en la importancia de conocer una edificación con 500 años de historia. "En este patio jugó Felipe II, pero también muchos infantes y muchos reyes. Este es el patio renacentista más grande de Valladolid y también tenemos la escalera real más extraña, porque no se ajusta a los moldes que existen en todos los palacios reales, que es una escalera con un tramo de subida y dos salidas. No, esta escalera tiene dos tramos de subida y dos tramos de salida", ha detallado para confiar en que este proyecto de a conocer la "integración" de las Fuerzas Armadas "con la sociedad".

Por su parte, la directora del Archivo General de Castilla y León, Aitana Alba Barba, ha incidido que, aunque el Palacio del Licenciado Butrón es el "más pequeño de los cuatro", el patio tiene un estucado que hace "referencia a la paz, a la caridad, a la libertad, a la legalidad de unas características impresionantes".

"Este proyecto desde un primer momento llamó muchísimo la atención, tanto del centro como de la Dirección General de Políticas Culturales, que también está ubicada en este edificio, por la posibilidad de difundir nuestros centros culturales. Nosotros los archivos estamos como un poco más alejados de la sociedad y nada más lejos de la realidad. Aquí no solo entran historiadores y estamos siempre abiertos de cara a visitas del público general", ha abundado.

Por último, la directora del Museo de Valladolid que se ubica en el Palacio Fabio Nelli, Alicia Pérez Villar, coordina la actividad al contar con un Departamento de Educación y Acción Cultural y estar acostumbra la institución a "trabajar con los centros educativos".

"Explicaremos como ha evolucionado el palacio y como punto final se podrá visita una de las estancias originales, una pequeña capilla con una cúpula maravillosa. "Es un proyecto sencillo, interesante, fácil de llevar a cabo, y creo que todo el mundo que participe va a quedar muy agradecido", ha finalizado.