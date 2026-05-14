Cuatro regadíos vallisoletanos ultiman su transformación digital con inversiones PERTE por más de 1,6 millones

Cuatro regadíos vallisoletanos afrontan su transformación digital con inversiones PERTE por más de 1,6 millones . - WWW.IRIEGO.ES

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades de regantes del Canal del Duero, Canal de Riaza, Canal de Pollos y Sector IV Tierra de Campos, en la provincia de Valladolid, concluirán en los próximos días la implantación de sistemas y dispositivos inteligentes para optimizar el uso del agua y la energía sobre un total de 13.000 hectáreas de regadío, dentro de la primera convocatoria del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE) con fondos europeos Next Generation EU.

Los proyectos han permitido incorporar sistemas de automatización, sensores, telecontrol, monitorización en tiempo real y plataformas inteligentes de gestión del agua orientadas a mejorar la eficiencia hídrica y energética de las explotaciones agrícolas.

La Comunidad de Regantes del Canal del Duero finalizará así en los próximos días la implantación de actuaciones valoradas en 532.004,69 euros destinadas a modernizar la gestión del regadío en sus 4.000 hectáreas distribuidas entre municipios como Quintanilla de Onésimo, Tudela de Duero, Laguna de Duero, Valladolid o Simancas.

El proyecto incluye la creación de nuevas herramientas digitales de gestión y comunicación, visores cartográficos GIS, sondas de humedad, sistemas de monitorización de retornos de agua, automatización y telegestión, sistemas meteorológicos y herramientas de soporte a la decisión.

También encara sus últimas fases de ejecución la Comunidad de Regantes del Canal de Riaza, que ha desarrollado un proyecto financiado con 591.335,53 euros para implantar soluciones digitales sobre 5.300 hectáreas de cultivo distribuidas entre municipios de Valladolid y Burgos. Las actuaciones incorporan nuevos sistemas volumétricos, automatización, telecontrol, sondas de humedad, plataformas GIS y sistemas de soporte a la decisión destinados a optimizar la gestión de cultivos como viñedo, maíz, trigo o cebada.

Por su parte, la Comunidad de Regantes del Canal de Pollos concluirá en los próximos días un proyecto de digitalización valorado en 158.353,34 euros para modernizar la gestión del agua en cerca de 1.300 hectáreas situadas entre Pollos y Tordesillas. Entre las soluciones implantadas en esta zona por el proyecto PERTE destacan sistemas de automatización y telegestión, sensores de humedad, plataformas GIS, sistemas meteorológicos, monitorización complementaria de cultivos y estudios de eficiencia energética.

La Comunidad de Regantes del Sector IV Tierra de Campos también está ultimando la ejecución de sus actuaciones financiadas mediante el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua. El proyecto, valorado en 320.595,99 euros, permitirá modernizar más de 2.100 hectáreas distribuidas entre Boadilla de Rioseco, Herrín de Campos, Villalón de Campos y Villafrades de Campos.

Las soluciones implantadas incluyen visores GIS, automatización y telecontrol, sistemas de meteorología, monitorización complementaria de cultivos, sensores de humedad y estudios de eficiencia energética destinados a mejorar la sostenibilidad y eficacia de los riegos.

La culminación de estos proyectos supondrá un importante avance para el sector agrícola vallisoletano, permitiendo a las comunidades de regantes trabajar con información en tiempo real para optimizar consumos, mejorar la planificación de los riegos y reducir tanto costes energéticos como impacto ambiental.

La incorporación de estas herramientas digitales consolida además el avance hacia la denominada Agricultura 4.0, basada en el uso de datos, sensores y automatización para lograr una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos en el campo.