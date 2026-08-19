Cuéllar (Segovia) presenta su programa de fiestas con una semana de encierros, música y teatro

El alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, junto a la concejala Raquel Gilsanz. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuéllar ha presentado este miércoles el programa oficial de las fiestas de la localidad, que se desarrollarán del 28 de agosto al 3 de septiembre con el objetivo de ofrecer propuestas para todos los públicos y mantener las principales señas de identidad del municipio, donde los encierros y la música tiene protagonismo.

El acto ha contado con la intervención del alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, y de la concejala de Festejos, Raquel Gilsanz, quienes han desgranado las actividades previstas para una semana en la que volverán a tener un papel protagonista los tradicionales encierros, declarados de Interés Turístico Internacional.

En el apartado musical, la oferta agrupa seis conciertos con presencia de artistas y grupos locales, tributos a Estopa, Melendi, AC/DC y Mecano, música de los años 80 y 90, la actuación de las orquestas Marsella y Picante, y sesiones de DJ.

Asimismo, las peñas volverán a impulsar diversas actividades, mientras que la programación infantil incluye gigantes y cabezudos durante tres jornadas e hinchables.

La agenda cultural integrará tres propuestas teatrales -dos en San Francisco y una de teatro de calle-, se recuperan las actuaciones en las residencias de mayores y se mantienen tradiciones como los bailes de rueda, la tronadera con grupos de dulzainas locales y el reparto de bollos y limonada tras el pregón.

Respecto a los festejos taurinos, el municipio ha programado 14 eventos, distribuidos en cinco encierros con sus correspondientes capeas, cinco festejos de tarde y cuatro encierros de promoción.

Las actividades arrancarán con la bajada de la Virgen del Rosario hasta la iglesia de Santo Tomé, la visita a las peñas y el baile de la 'Jota de la Por Ellos' en la estatua del toro.

Durante la presentación, el regidor ha destacado el trabajo realizado para configurar una programación "amplia ajustada al presupuesto disponible", al tiempo que ha señalado el incremento generalizado de los costes de organización, seguros y servicios. Pese a ello, el Consistorio ha decidido mantener los precios de los festejos taurinos.

Por su parte, la concejala de Festejos ha explicado que los trabajos de preparación comenzaron en diciembre para dar cabida a distintos gustos y edades. Como novedad, este año no se realizará buzoneo del programa. Los aproximadamente 5.000 ejemplares editados se podrán recoger en las Tenerías a partir del 20 de agosto, en los horarios fijados por el Ayuntamiento, previa presentación del DNI.