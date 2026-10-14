La cuenca del Duero en CyL baja hasta el 47,7% de su capacidad y almacena 3.627 hectómetros cúbicos

Archivo - Uno de los embalses de la cuenca del Duero. - CHD - Archivo

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cuenca del Duero a su paso por Castilla y León se encuentra al 47,7 por ciento de su capacidad total, al almacenar en la actualidad un total de 3.627 hectómetros cúbicos de agua. Esta cifra supone un descenso en comparación con el agua embalsada registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando se alcanzaron los 4.198 hectómetros cúbicos, aunque se sitúa ligeramente por encima de la media de los últimos diez años, fijada en 3.593 hectómetros cúbicos.

A nivel global en la vertiente atlántica peninsular, las reservas hídricas se han situado en los 25.586 hectómetros cúbicos, sobre una capacidad total de 42.399 hectómetros cúbicos. Esta cifra de la vertiente se sitúa también por debajo del registro acumulado durante el año anterior, cuando se alcanzaron los 22.958 hectómetros cúbicos, pero supera holgadamente la media de la última década en este ámbito, que se fija en 18.221 hectómetros cúbicos.

En el conjunto nacional, la reserva hídrica española se encuentra al 57,8 por ciento de su capacidad total, acumulando un volumen de 32.409 hectómetros cúbicos de agua. Durante el último periodo semanal, los embalses peninsulares han registrado una pérdida de 282 hectómetros cúbicos, lo que representa una disminución del 0,5 por ciento de la capacidad total del sistema.

En lo que respecta a las precipitaciones registradas en el territorio durante los últimos días, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha precisado que han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y han afectado de manera considerable a la vertiente Atlántica. La máxima pluviométrica del conjunto peninsular se ha registrado en Pamplona, con un total de 90,4 litros por metro cuadrado.

Por último, los datos del conjunto peninsular muestran una reserva total superior tanto a la registrada el año anterior, cuando los embalses sumaban 29.740 hectómetros cúbicos, como a la media de los últimos diez años, que se sitúa en 24.349 hectómetros cúbicos para una capacidad total de 56.049 hectómetros cúbicos.