Las cuentas de Medio Ambiente y Vivienda suben hasta los 1.071 millones y destinan el 77% a proyectos de inversión

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Presupuestos para 2026 de la Junta prevén un incremento hasta los 1.071 millones para la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, casi un 24 por ciento, y destinará más del 77 por ciento de los recursos (unos 825 millones) a proyectos de inversión en el territorio para reforzar el "compromiso" de la Junta con el desarrollo sostenible, el apoyo al medio rural y la mejora de la calidad de vida de las familias.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha detallado, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar el proyecto de Presupuestos de su área para 2026, que se trata del mayor presupuesto en la historia de la Consejería que sumará otros 102 millones para suelo industrial y residencial, con lo que serían 1.173 millones.

En su intervención, el responsable autonómico ha destacado que el presupuesto propio de la Consejería asciende a 663,3 millones, mientras que su sector público --integrado por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) y la Fundación Patrimonio Natural (FPN)-- dispondrá de 408 millones.

En conjunto, el área gestionará el 5,1 por ciento del gasto total por consejerías y se consolidará como una de las de "mayor peso" inversor en la Comunidad, ha sostenido el titular del ramo, para después resaltar que del volumen total, más del 77 por ciento de los recursos (812 millones) se destinarán a proyectos de inversión en el territorio.

A este respecto, Suárez-Quiñones ha subrayado que las cuentas de 2026 refuerzan los ejes estratégicos de la Consejería que se centran en el acceso a la vivienda, la modernización de las infraestructuras ambientales, la gestión sostenible del patrimonio natural y la mejora del operativo de prevención y extinción de incendios forestales y del sistema de emergencias, siempre con el reto demográfico y la cohesión territorial como telón de fondo.

PATRIMONIO NATURAL Y POLÍTICA FORESTAL

El proyecto de Presupuestos para 2026 contempla una partida de 292 millones que se destinará a la protección de los bosques, conservar la biodiversidad y fortalecer el operativo contra incendios.

Estas inversiones, ha destacado el consejero, buscan combinar sostenibilidad, desarrollo económico rural y prevención de riesgos, reforzando al mismo tiempo la identidad y riqueza ecológica de la Comunidad.

El presupuesto se estructura en dos grandes áreas: el sector forestal y la conservación y promoción del patrimonio natural. En el ámbito forestal, se destinarán 222,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 48 por ciento respecto al anterior presupuesto.

La mayor parte de estos recursos se destinará a intervenciones directas y subvenciones a selvicultores y operadores del sector, puesto que el objetivo principal es reforzar la prevención y extinción de incendios forestales, mediante la renovación y ampliación de cuadrillas terrestres y helitransportadas, que se incrementa en el 2026 con cuatro nuevos helicópteros que se añaden a los 23 medios aéreos actuales, la nueva inversión potenciada en maquinaria pesada, vehículos nodriza, nuevos PMA, y la implantación de un avanzado sistema de videovigilancia que complementa los puestos de vigilancia tradicionales.

Además, se modernizarán las herramientas digitales de gestión y coordinación del operativo y se fortalecerá la colaboración con administraciones locales, universidades y proyectos europeos, con el fin de mejorar la planificación y la respuesta ante incendios forestales.

De forma paralela, se destinan 2,6 millones al control de plagas y enfermedades forestales, con especial atención al nematodo del pino, las medidas fitosanitarias tras incendios recientes y la vigilancia de otros organismos cuarentenarios.

Asimismo, se impulsará la dinamización económica del sector forestal mediante subvenciones a la gestión sostenible de montes públicos y privados, plantaciones, restauración de terrenos afectados por incendios y el fomento de actividades como el cultivo de chopo, la bioenergía, la resinación y la construcción sostenible.

Estas acciones buscan integrar a la industria de transformación en la Comunidad, generando empleo y contribuyendo a la fijación de población en las zonas rurales.

En el ámbito de la conservación y promoción del patrimonio natural, se presupuestan 70 millones de euros para proyectos ejecutados tanto por la Dirección General como por la Fundación Patrimonio Natural.

Se contemplan subvenciones a ayuntamientos en las zonas de influencia de los espacios naturales protegidos, programas de compensación de daños por grandes carnívoros y actuaciones de conservación de especies amenazadas y restauración de ecosistemas, incluyendo la gestión de centros de fauna y la construcción del nuevo CRAS y del centro de cría de urogallo en Valsemana, León.

Además, se invertirán recursos en la restauración de hábitats afectados por incendios recientes, priorizando la protección de especies emblemáticas y ecosistemas frágiles.

En el Área de infraestructuras y sostenibilidad ambiental se prevé una inversión de 272,3 millones que permitirá avanzar en las líneas de actuación prioritarias para la política ambiental de la Comunidad, centradas, en colaboración con diputaciones y ayuntamientos y en coordinación con el resto de consejerías, en la calidad de vida de los ciudadanos, en la actividad productiva y el empleo y en nuestra participación como sociedad en aportar soluciones a los problemas ambientales globales.

PATRIMONIO NATURAL Y POLÍTICA FORESTAL

En el área de patrimonio natural y política forestal el volumen de recursos en proyectos de inversión asciende a 292 millones. "Nuestro patrimonio natural es, sin duda, una de las grandes señas de identidad de nuestra Comunidad Autónoma", ha reflexionado el consejero, al tiempo que ha señalado que el sector forestal, que representa "no solo una riqueza ecológica, sino también uno de los pilares estratégicos de nuestra economía".

De esta forma, se destinarán 222,7 millones a la defensa, mejora y dinamización del sector forestal con tres ejes principales de actuación: la mejora del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (135 millones); plagas y enfermedades forestales (2,6 millones), y el apoyo a la dinamización económica del sector forestal (85,1 millones).

Para la defensa del medio natural se prevén 2,6 millones que se desglosan en 1,7 millones para la contener la expansión de nematodo del pino, 0,3 millones para la adopción de medidas fitosanitarias asociadas a los incendios de este verano pasado, y 0,6 millones financiados a través del PEPAC para el seguimiento y control de otros organismos cuarentenarios y no cuarentenarios.

En este ámbito, el consejero ha detallado que se destinarán 85,1 millones para la promoción de la actividad económica del sector forestal, en la medida en que el desarrollo de la gestión forestal sostenible es "clave" para la gestión de los combustibles forestales y en la que se incluyen su extracción y así permitir el aprovechamiento de los productos comercializables a la vez de prevenir incendios catastróficos como los sufridos en 2022 y 2025.

Suárez-Quiñones también ha señalado que a principios de 2026 se convocarán las líneas de prevención de incendios forestales, las líneas con mayor dotación presupuestaria.

Así, las ayudas para la prevención de daños y selvicultura con una dotación estimada de 35 millones y las ayudas para labores de mejora y prevención de daños en terrenos forestales con vocación silbo pastoral (desbroces) contarán con una dotación estimada de 25 millones.