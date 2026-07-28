Culmina la restauración de más de 1.100 hectáreas afectadas por la minería del carbón en León tras invertir 68 millones

Archivo - Imagen de una zona restaurada por parte del Miteco en terrenos degradados por la minería del carbón a cielo abierto en los municipios leoneses de Torre del Bierzo y Villagatón (León). - MITECO - Archivo

LEÓN, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), por medio del Instituto para la Transición Justa (ITJ), ha culminado la restauración ambiental de tres grandes proyectos en terrernos afectados por la minería del carbón en la Gran Corta de Fabero, Igüeña y Torre-Villagatón, en la provincia de León, que abarcan más de 1.100 hectáreas y han contado con la inversión de unos 68 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por el NextGenerationEU.

La directora del ITJ, Judit Carreras, y la directora general de Infraestructuras y Economía Circular de la Junta de Castilla y León, Cristina Frías, han participado este martes en el acto de recepción de las obras de restauración ambiental realizadas en el municipio de Igüeña, que han contado con una subvención de 19,6 millones de euros.

Mañana está prevista la recepción de las obras de restauración de la Gran Corta Fabero, que en su día fue la mayor explotación de carbón a cielo abierto de Europa, tras recibir una ayuda de 36,7 millones de euros, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Miteco.

A estas dos actuaciones se suma la restauración de las antiguas explotaciones de Torre-Villagatón, situadas en los municipios de Torre del Bierzo y Villagatón, cuyas obras fueron recibidas el pasado mes de diciembre y contaron con una subvención de 11,5 millones de euros.

El ITJ, como organismo concedente de las ayudas, ha financiado las actuaciones y presidido las comisiones de seguimiento del convenio suscrito con la Junta de Castilla y León, desde las que se ha supervisado la ejecución de los proyectos y el cumplimiento de los objetivos asociados a los fondos europeos.

Las actuaciones han sido ejecutadas por la Junta de Castilla y León, en el marco de sus competencias, mediante un encargo a la empresa pública Tragsa y bajo la dirección de obra de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).

RECUPERACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL

Los proyectos han permitido llevar a cabo una profunda rehabilitación ambiental de las áreas degradadas, mediante actuaciones como el movimiento de tierras y la remodelación del terreno; la recuperación hidrográfica de cauces, drenajes y lagunas, así como actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de las aguas, así como el desmantelamiento de antiguas estructuras mineras y la clausura de bocaminas que pudieran representar un riesgo para la seguridad de las personas.

Igualmente, se han abordado la recuperación paisajística y la revegetación mediante hidrosiembra y plantación de especies arbustivas y arbóreas autóctonas con hasta 14 especies diferentes de árboles, así como la gestión de residuos y el desarrollo de programas de vigilancia ambiental.

Además de recuperar ambientalmente los espacios afectados por la actividad minera, se han preparado los terrenos para nuevos usos recreativos, educativos y agroforestales que contribuyan a la dinamización económica y social de las zonas.

DINAMIZACIÓN DE LAS ZONAS

Entre las actuaciones realizadas en este sentido se encuentran la construcción y mejora de accesos, aparcamientos, sendas peatonales y circuitos para bicicletas de montaña; la instalación de miradores con mesas y bancos, hitos con códigos QR y paneles interpretativos o la recogida, paleointerpretación y musealización de fósiles, así como su tratamiento con productos hidrofugantes para garantizar su conservación.

Del mismo modo, se ha llevado a cabo la construcción y rehabilitación de refugios, apriscos, pasos canadienses y abrevaderos para el ganado; la construcción de colmenares tradicionales de piedra para proteger las colmenas frente a los osos y el acondicionamiento de naves para uso vecinal y la restauración de elementos del patrimonio minero.

Los tres proyectos financiados por el Miteco en Castilla y León han mantenido, durante los cerca de cuatro años de ejecución de las obras, una media anual superior a 200 puestos de trabajo. Especialmente relevante ha sido la contratación de 116 personas inscritas en la Bolsa de Trabajo de la Minería del ITJ, algunas de las cuales habían trabajado anteriormente en las explotaciones ahora restauradas, lo que ha permitido aprovechar su experiencia y vincular la recuperación ambiental de los terrenos con la generación de nuevas oportunidades laborales para las personas afectadas por el cierre de la minería del carbón.