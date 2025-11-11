Cultura busca consolidar el modelo de gestión de bienes con 51,6 millones y reforzar centros autonómicos con 63,6

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha destacado que "incidirá" en el nuevo modelo de gestión de bienes con los 51,6 millones de euros destinados al área de Patrimonio Cultural y reforzará la actividad en los centro autonómicos que "atesoran dinamismos cultural" con un presupuesto de 63,6 millones en Políticas Culturales.

Así lo ha señalado en su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda para exponer los detalles de las cuentas de su área y la Fundación Siglo para 2026, que asciende a 222 millones de euros --un 3,35 por ciento más que en 2024-- para fomentar el acceso a la cultura, impulsar el turismo y el deporte.

Santonja, quien ha defendido estos presupuestos por responder a las "necesidades y las posibilidades reales" de la Comunidad y se ha mostrado "mano tendida" para el diálogo, ha detallado que en materia de Patrimonio Cultural el presupuesto previsto supera los 51,6 millones, con un crecimiento en operaciones de capital y transferencias de capital (un 28,9 por ciento más).

El objetivo es consolidar el nuevo modelo de gestión de bienes culturales, para lo que se pondrá en marcha una nueva convocatoria de subvenciones destinada a agentes sociales, con ayudas de hasta 240.000 euros por proyecto y una dotación de 1,9 millones en 2026, así como la financiación del Máster de habilidades para la gestión integral, innovadora y digital del patrimonio cultural --130.000 euros)--, que "cumple los objetivos" de profesionalización, ha subrayado el consejero.

Asimismo, las cuentas para el próximo ejercicio mantienen los convenios con las diócesis para la gestión y restauración de bienes eclesiásticos, con más de cuatro millones de euros previstos y actuaciones en templos de las nueve provincias.

Igualmente, se prevé dirigir 2,3 millones de euros a ayudas para la conservación y restauración de bienes inmuebles en municipios de menos de 20.000 habitantes, todo ello con el logro en esta legislatura de "174 beneficiarios y casi tres millones de euros concedidos".

En este sentido, el presupuesto incluye partidas para la restauración de bienes, como la Catedral de León, el Monasterio de Sandoval, el Monasterio de Moreruela, la villa romana de Camarzana de Tera, el Monasterio de Sancti Spiritus de Toro, además de la ampliación, reforma y equipamiento del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Simancas.

Las cuentas de Cultura también contemplan una partida de 600.000 euros para municipios afectados por los incendios del pasado verano, a lo que se suman los 2,4 millones para el Espacio Cultural y Natural de Las Médulas (León), con un plan de recuperación gestionado por un equipo técnico interinstitucional.

En este sentido, Santonja ha incidido en que espera que Las Médulas "estarán como estaban" para "mucho antes del final de año", tras lo que se dará "un paso adelante" en el impulso al paraje natural.

Por otra parte, el consejero ha avanzado que se destinan 3,2 millones a intervenciones en patrimonio industrial, arquitectura defensiva, monasterios, conventos, eremitorios, arquitectura civil y patrimonio arqueológico y 1,9 millones a estudios técnicos, ello en consonancia a reclamaciones históricas de los grupos en las Cortes.

También se ejecutarán proyectos para la recuperación del patrimonio industrial minero en León y Palencia y actuaciones en la Ferrería de San Blas de Sabero, el Grupo Mina Sucesiva y la digitalización de fondos mineros. En concreto, en los presupuestos de 2026 se incluyen partidas por más de 13 millones de euros para estos objetivos.

Además, el consejero ha recordado que Castilla y León lidera el proyecto KHN RETECH junto a Aragón y Galicia, centrado en la digitalización, monitorización y modelado BIM de bienes culturales, inteligencia artificial y creación de laboratorios móviles, una iniciativa que cuenta con un importe de 15,9 millones de euros y un horizonte hasta 2026 que supone que se contemplen 3,7 millones de euros para su desarrollo.

Los proyectos europeos de colaboración con Portugal y otros países, en ámbitos como patrimonio agrario, turismo cultural sostenible, cultura industrial y prevención de incendios contarán, asimismo, con una partida de 616.595 euros.

Dentro del apartado de Patrimonio también se respalda la exposición 'EsperanZa' de la Fundación Las Edades del Hombre en Zamora (1,5 millones de euros) y la feria AR-PA Turismo Cultural (450.000 euros), centrada en inteligencia artificial y patrimonio, ha incidido.

Por otro lado, ha abordado el presupuesto en materia de Políticas Culturales, que supera los 63,6 millones de euros, un 11,94 por ciento más, y en la que se incluyen la aportación a la Fundación Siglo, que se eleva, en concreto, a 16,19 millones. Todo ello se dedica a un área que pretende reforzar la inversión en archivos, bibliotecas y museos provinciales, con casi 14 millones de euros destinados a actividad, mantenimiento, mejora de instalaciones y otras actuaciones, a lo que hay que agregar siete millones destinados a los museos autonómicos.

MUSEO DE BURGOS, UN PROYECTO "NECESARIO"

En este contexto, Santonja ha puesto en valor la apuesta por la digitalización del patrimonio documental (260.000 euros) y la ampliación del Museo de Burgos, que supondrá una inversión de 3,5 millones en 2026 y 2,5 millones en 2027. Sobre este proyecto en la capital burgalesa, ha señalado que es "necesario" al encontrarse el centro "desbordado por la riqueza de sus fondos".

Igualmente, se destinan más de 4,3 millones a proyectos de empresas, asociaciones, fundaciones y entidades locales, con líneas específicas para editoriales, artes escénicas (1,1 millones), audiovisual (583.750 euros), enseñanza del español (225.000 euros) y asociacionismo profesional (265.477 euros).

Santonja ha indicado, además, que se consolida la línea de ayudas a iniciativas culturales en el medio rural (1,2 millones) y se fomentará la realización de festivales y actividades culturales con una dotación de 1 millón de euros.

Las cuentas pretenden garantizar, asimismo, la organización de eventos culturales de alto impacto, como el Festival Internacional de Circo, en Ávila; el Festival Internacional de las Artes, FÀCYL, en Salamanca; el Festival Internacional de Fotografía, en Palencia; la Feria de Teatro de Castilla y León, en Ciudad Rodrigo; el Festival de Teatro Clásico de Olmedo y el Otoño Musical Soriano, entre otros.

Además, ha detallado que el presupuesto para la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, OSCyL Joven, el Centro Cultural Miguel Delibes y festivales propios asciende a casi once millones de euros, y se destina una partida al apoyo a fundaciones culturales, con 435.500 euros, y a la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, con 600.000 euros.

Por último, ha resaltado la inversión prevista de 1,45 millones para la Red de Teatros y Circuitos Escénicos, en colaboración con ayuntamientos y diputaciones, y la apuesta de la Junta por la promoción de la tauromaquia, que cuenta con 400.000 euros para la celebración de la Liga nacional de novilladas, escuelas taurinas y premios de investigación.