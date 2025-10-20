El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte en Peñafiel (Valladolid) 240.000 euros

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido este sábado, 18 de octubre, en el municipio vallisoletano de Peñafiel un total de 240.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes de dicha organización.

Rebeca Maseda Renedo es la vendedora de la ONCE que ha repartido en Peñafiel 240.000 euros en premios con la venta de un boleto de los números adicionales del sorteo de fin de semana, premiado con 24.000 euros al año, durante 10 años.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, mas 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón, así como premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos a otros cuatro cupones.