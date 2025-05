La Cúpula del Milenio acoge el 5 de junio la entrega de los Premios CEOE Valladolid

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Cúpula del Milenio albergará el próximo día 5 de junio la entrega de los Premios CEOE Valladolid, galardones que la Junta Directiva de la organización ha dado a conocer y entre los que figura el productor teatral Enrique Cornejo como referente empresarial y cultural.

La gala constituirá, un año más, el principal encuentro empresarial de Valladolid, en el que se pondrá en valor la excelencia y el esfuerzo de compañías que son ejemplo de crecimiento, sostenibilidad, innovación y proyección internacional. Se contará con la presencia de Antonio Garamendi, presidente de CEOE, junto a autoridades institucionales, empresarios y representantes de organizaciones empresariales de toda la región.

En la categoría de Empresa Agroalimentaria, el premio ha recaído en COFOCYL, S.L, con sede en Santervás de Campos (Valladolid) y consolidado como un referente en la deshidratación de forrajes, alfalfa y paja en Castilla y León, una de las regiones agrícolas de mayor prestigio de Europa. Desde su fundación en 2001, ha combinado conocimiento local, tecnología y visión internacional para ofrecer productos de alta calidad, exportando a más de 12 países.

En 2022, alcanzó una facturación de más de 15,7 millones de euros, con un crecimiento del 38,26% respecto al año anterior. Ese mismo año, el 80 % de sus ventas correspondió a exportaciones. COFOCYL ha sido además la primera empresa de Castilla y León en exportar avena deshidratada a China, mercado con una demanda potencial superior a las 400.000 toneladas anuales. Cuenta con una plantilla estable de 28 personas.

Por su parte, Emprecorte-Forézienne MFLS se ha hecho con el premio en la categoría de Empresa Industrial. Con sede en Villanubla (Valladolid), la empresa forma parte de un grupo internacional fundado en Francia en 1977 por Christian Senegas. Forézienne MFLS es uno de los principales actores del sector de las serrerías. Ofrece soluciones innovadoras, eficaces y respetuoso con el medio ambiente, a escala internacional.

La filial vallisoletana, creada en 2004, se ha convertido en punto de referencia para la industria maderera de España y Portugal, gracias a un modelo de negocio que combina suministro de productos para la primera transformación de la madera, mantenimiento y optimización de herramientas de corte, con una atención personalizada basada en la cercanía a los aserraderos.

Con una plantilla de 25 personas, representa un ejemplo de cómo la tecnología, la innovación y el conocimiento sectorial pueden contribuir al fortalecimiento de la industria desde Castilla y León, con una fuerte vocación internacional

La Alondra ha sido galardonada con el premio a la Empresa de Servicios. Con más de tres generaciones de experiencia, dicha industria se ha consolidado como uno de los grupos empresariales referentes en el sector de productos del mar desde su sede en Valladolid. Formado por diferentes empresas como Pescados La Alondra, Burela Quality, Icar (pescaderías) y Valca Europe Fish, el conglomerado empresarial cuenta con una plantilla de 60 personas y una facturación de más de 20 millones de euros. Así, ha logrado posicionarse como proveedor de referencia para numerosos restaurantes y distribuidores, ofreciendo productos seleccionados tanto a nivel nacional como internacional con presencia en Europa, Asia y EEUU.

La apuesta por la innovación ha llevado a La Alondra Seafood a convertirse en un verdadero centro de I+D+i en productos del mar, aplicando técnicas como la "muerte dulce", que mejoran notablemente la calidad, la frescura y el valor gastronómico del marisco. Fruto de este esfuerzo nace LAMARCA, la nueva generación de marisco, con la que han desarrollado una nueva categoría de productos del mar criogenizados.

Además, desde su cocedero artesanal en Valladolid, llevan años cociendo un pulpo único, artesanal y de alto valor gastronómico con una receta familiar de doble cocción que ha pasado de generación en generación desde 1956. Un pulpo siempre en su punto óptimo, estable y que conserva ese sabor casero y auténtico que nos transporta a las cocinas de antaño.

En la categoría de Innovación y Digitalización, DALOAR Studios ha sido el elegido. Fundado en 2021 en Valladolid bajo el nombre de Pentakill Studios, es un estudio de videojuegos que ha irrumpido con fuerza en el panorama internacional. Su primer gran título, The Occultist, ha cosechado 33 premios y nominaciones internacionales, incluido el prestigioso Devcom Blockbuster Award 2023 (Alemania) y el premio Best in Play de la Games Developer Conference 2025 (San Francisco) y ya está en proceso de adaptación cinematográfica.

Con un equipo de 32 profesionales especializados en gráficos por computadora y desarrollo narrativo, DALOAR combina creatividad y capacidad técnica con una clara vocación internacional. Además, el estudio lidera iniciativas de innovación en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, como el LAB TECH (Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales), un espacio de referencia para el impulso del ecosistema de videojuegos y contenidos digitales en Castilla y León.

El premio al Compromiso ha ido a parar a Makroplas S.L, fundada en 1994 en Valladolid y especializada en la fabricación de productos plásticos flexibles, adaptados a las necesidades específicas de cada cliente.

Con una plantilla de 80 profesionales y una facturación de 25 millones de euros en 2024, Makroplas ha sido reconocida con el sello CEPYME500 como una de las pymes líderes en crecimiento, innovación e internacionalización en España.

La sostenibilidad constituye uno de los pilares de su estrategia empresarial: todos sus productos se fabrican con materiales 100% reciclables y naturales, en coherencia con los principios de economía circular y respeto al medio ambiente. Con más de 25 años de trayectoria, Makroplas representa el compromiso empresarial con la innovación, el cliente y el desarrollo sostenible.

Además, durante la gala se hará un gran reconocimiento a Enrique Cornejo, quien, como ya se anunció el pasado mes de marzo, recibirá el Premio CEOE Castilla y León por la provincia de Valladolid como figura imprescindible del panorama escénico español. El galardonado ha dedicado más de cinco décadas a la producción y gestión teatral, combinando visión empresarial, sensibilidad artística y capacidad de liderazgo para convertir la cultura en motor de desarrollo económico y social.

Su trayectoria profesional, desarrollada en los principales escenarios del país, ha contribuido de manera decisiva a dignificar el sector cultural y a impulsar modelos sostenibles de actividad teatral. A lo largo de su carrera, ha promovido miles de representaciones, dirigido más de una decena de teatros en Madrid de forma simultánea y trabajado junto a los nombres más relevantes del teatro español contemporáneo.

Nacido en Valladolid en 1941, su vida personal y profesional está marcada por los valores de esfuerzo, superación y compromiso con sus raíces. Desde su llegada a la dirección del Teatro Zorrilla en 2009, Cornejo ha impulsado más de 4.000 actividades culturales, entre representaciones teatrales, conciertos, presentaciones literarias, conferencias y homenajes, convirtiendo este espacio en un motor cultural de referencia para la ciudad.

Bajo su liderazgo, el Teatro Zorrilla se ha consolidado como un símbolo del dinamismo cultural de Valladolid, combinando respeto a la tradición con apertura a nuevas propuestas escénicas.

Su vida profesional, guiada siempre por la fidelidad a sus principios y a su ciudad natal, ha sido recientemente reconocida con el título de Hijo Predilecto de Valladolid, en 2025, en homenaje a toda una trayectoria de aportación al desarrollo social, cultural y económico desde la cultura.

Por su parte, el galardonado con el Premio Reconocimiento Institucional será anunciado en las próximas semanas.