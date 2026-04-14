El Cybersecurity Summer BootCamp 2026 se celebrará del 13 al 23 de julio en León

León acogerá del 13 al 23 de julio la undécima edición del Cybersecurity Summer BootCamp. - INCIBE

LEÓN, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición del Cybersecurity Summer BootCamp (#CSBC2026) se celebrará en León entre los días 13 y 23 de julio, una cita de carácter internacional impulsada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y la Universidad de León (ULE) en colaboración con la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El plazo para inscribirse en este programa formativo especializado en ciberseguridad ya está abierto y se puede formalizar a través de la página web del evento, que alberga toda la información detallada y las instrucciones para presentar las solicitudes, además de incluir las novedades de la presente edición.

En un contexto marcado por el incremento de las amenazas digitales y la creciente necesidad de talento especializado, según se refleja en el Balance de Ciberseguridad 2025 de Incibe, esta iniciativa se consolida como uno de los principales programas internacionales de capacitación en ciberseguridad, orientado al fortalecimiento de capacidades en la lucha contra el cibercrimen, la gestión de incidentes y el desarrollo de marcos normativos adaptados al entorno digital.

Tras diez ediciones, el evento se consolida como un espacio "de referencia" para la formación práctica y la cooperación internacional que favorece la creación de redes de colaboración entre profesionales del ámbito técnico, operativo y jurídico, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Incibe.

A lo largo de su trayectoria esta capacitación ha contribuido al desarrollo de capacidades en ciberseguridad a nivel global, al promover la coordinación entre fuerzas y cuerpos de seguridad, equipos de respuesta a incidentes, operadores jurídicos y responsables de políticas públicas. En los últimos diez años el programa ha formado a casi 5.000 personas, con una participación femenina del 32 por ciento.

ESPECIALIZADO Y MULTIDISCIPLINAR

El Cybersecurity Summer BootCamp 2026 ofrecerá 220 horas lectivas, distribuidas en cinco itinerarios especializados, con un enfoque eminentemente práctico basado en simulaciones, análisis de casos reales y ejercicios colaborativos.

El programa está dirigido a perfiles estratégicos en el ámbito de la ciberseguridad como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), a quienes proporciona formación en investigación de ciberdelitos, OSINT, análisis forense digital, criptomonedas, deepfakes y protección de infraestructuras críticas.

También está orientado a unidades especializadas Csirt (Computer Security Incident Response Team) y CERT (Computer Emergency Response Team), al ahondar en gestión de cibercrisis, threat hunting, análisis de malware, seguridad en cloud y ejercicios Red vs Blue Team.

Otros de los destinatarios son jueces y fiscales, ya que ofrece capacitación en cibercrimen, prueba electrónica, cooperación judicial internacional y protección de derechos digitales. Finalmente, está dirigido a actores políticos y reguladores (Policy Makers), con materias centradas en desarrollo de estrategias, regulación internacional, diplomacia digital y gestión de crisis institucionales. La formación se impartirá en español e inglés, con contenidos adaptados a niveles básico y avanzado en los perfiles técnicos.

SIMULACIÓN, COOPERACIÓN Y NETWORKING

El programa refuerza su enfoque aplicado mediante simulaciones multidisciplinares que integran perfiles técnicos, operativos y jurídicos en escenarios complejos, como la gestión de crisis de ciberseguridad o ataques a infraestructuras críticas. Asimismo, incorpora espacios orientados al intercambio de conocimiento y la cooperación internacional, lo que incluye actividades de networking profesional.

La capacitación se completa con actividades culturales y sociales en la ciudad de León, diseñadas para favorecer la creación de redes de colaboración duraderas entre los participantes.

507 PROFESIONALES DE 27 PAÍSES EN 2025

La edición de 2025 reafirmó el posicionamiento internacional del programa con la participación de 507 profesionales de 27 países, entre ellos representantes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, equipos de respuesta a incidentes, miembros del sistema judicial y responsables del diseño y aplicación de políticas públicas. Durante el programa se impartieron 200 horas de formación avanzada distribuidas en cinco itinerarios temáticos, con la participación de 104 expertos internacionales y cinco sesiones plenarias (keynotes).

El nivel de satisfacción de los participantes alcanzó valores muy elevados: el cien por ciento recomendaría la capacitación y consideró positiva la experiencia, mientras que el 90 por ciento destacó la utilidad y aplicabilidad de los contenidos.