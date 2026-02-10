CyL acoge por primera vez el Día Mundial de las Legumbres, un producto que ha pasado "de la modestia a la excelencia"

Celebración del Día Mundial de las Legumbres en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid ha acogido este martes la celebración del Día Mundial de las Legumbres, promovido por la FAO, y que habitualmente se celebra en Roma, sede de esta organización internacional, con un jornada técnica y el concurso nacional 'Destapa las Legumbres Tierra de Sabor', en cuya inauguración la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha destacado que han pasado "de la modestia a la excelencia".

González Corral ha participado en la inauguración del concurso, en el que han participado 17 cocineros, acompañada por el director del Campeonato Nacional Destapa las Legumbres, Luis Cepeda; el Oficial de Agricultura, División de Producción y Protección Vegetal de la FAO Teodardo Calles; y la presidenta del jurado, la chef de 'Qüenco', Pepa Muñoz. También han estado presentes en la jornada el director de la División de Producción y Protección Vegetal (NSP), doctor Yurdi Yasmi; y la rectora de la Universidad de León, Nuria González Álvarez.

En su intervención, la consejera ha subrayado la "mucha vinculación" que tiene Castilla y León con las legumbres, un cultivo en el que la comunidad suma "muchos años de saber hacer" gracias a sus agricultores que han permitido que sea "despensa" para lugares de todo el mundo.

González Corral ha destacado tanto la faceta de las legumbres para preservar los suelos como cultivo de rotación, como su carácter de alimento "muy saludable", "rico en proteína vegetal" y clave en la dieta mediterránea. En el ámbito culinario, como destaca que hoy se puede comprobar en el concurso de tapas, la legumbre "ha pasado de la modestia a la excelencia".

Como ha recordado la Junta, Castilla y León cuenta con cinco indicaciones geográficas protegidas tales como Judías de El Barco de Ávila, Alubia de la Bañeza (León); Lenteja de la Armuña, también de León; Lenteja de Tierra de Campos y Garbanzo de Fuentesaúco. Además, existen tres marcas de garantía que son el Judión de La Granja (Segovia), y los garbanzos de Pedrosillo (Salamanca) y Valseca (Segovia).

MERCOSUR

Ante la pregunta de los medios de comunicación sobre la posible incidencia que puede tener la futura entrada en vigor del acuerdo con Mercosur, González Corral ha subrayado la intención de conseguir mediante los acuerdos de "salvaguarda" que los productos que vengan del entorno de Sudamérica lo hagan "con los mismos criterios" que se establecen para los productos protegidos locales.

Así, ha reclamado incrementar "desde el Gobierno central" los controles en frontera a los productos extranjeros "para verificar que lo que allí se produce, se produce en las mismas condiciones". Será una forma, incide, de "proteger" a los productores de Castilla y León ante los productos que vienen de fuera y "vienen con un precio más bajo".

La consejera ha querido destacar el hecho de que la FAO haya "apostado" por Castilla y León como "sede mundial del Día de la Legumbre", al tiempo que ha mostrado su "orgullo" ya que ha destacado que se trata de un producto con el que se identifican mucho los castellanoleoneses.

La elección, ha recalcado, "permite posicionar a Castilla y León como líder en la producción de legumbres, sobre todo de calidad", cuestión que Castilla León "siempre defiende".

Dentro de esa jornada, se acoge la final del concurso de tapas de legumbres 'Destapa las Legumbres', en el que han competido durante la mañana 17 chef --uno por cada comunidad autónoma--, seleccionados de un total de 42 participantes y que han elaborado creaciones en miniatura que son evaluadas por el jurado y de entre las cuales saldrá el tercer ganador del certamen.