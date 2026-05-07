CyL adjudica ya un centenar de plazas MIR, solo tres en Medicina Familiar de las casi 200 ofertadas

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VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El proceso de adjudicación de plazas para Médicos Internos Residentes (MIR) ha superado este jueves el centenar de plazas cubiertas en Castilla y León, con todas las provincias cubiertas --Zamora ha sido la última en cerrar una plaza-- y con solo tres plazas de Medicina Familiar cubierta de las cerca de 200 ofertadas.

La adjudicación arrancó el pasado lunes y en el proceso la Consejería confía en cubrir las 570 plazas ofertadas, once más que en 2025 con un crecimiento del 1,97 por ciento.

Las cinco primeras plazas que se cubrieron fueron una de digestivo, en el Río Hortega de Valladolid y cuatro de cardiologías, tres en el CAU de Salamanca y la restante en el Clínico de Valladolid, según refleja la web del Ministerio de Sanidad consultado por Europa Press.

Hasta el momento, todas las gerencias han cubierto, al menos, una de las plazas ofertadas, las últimas Ávila y Palencia, que lo hicieron ayer, y hoy Zamora, con un residente que ha elegido la especialidad de Otorrinolaringología.

En cuanto a las especialidades, Oftalmología, con 15 plazas hasta la hora de consulta --10.56 horas-- es la más demandada, seguida de Cardiología, con 13. En cuanto a Medicina Familiar, que es la especialidad que más ofertada --190--, solo ha sido elegida por tres residentes, dos en Soria y una en Salamanca.

Hay que recordar que Castilla y León ha ofertado un total de 570 plazas en casi medio centenar de especialidades y que el mayor volumen lo asume Valladolid, con 160. Sin embargo, por hospitales, es el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca el que más cupos tiene, con un total de 71, seguido del Clínico de Valladolid con 55.