CyL agiliza nombramientos de funcionarios temporales para garantizar una respuesta rápida de la Administración

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, el proyecto de decreto por el que se regula la selección del personal funcionario interino y del personal laboral temporal de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos.

El decreto tiene como objetivo "agilizar la cobertura temporal de los puestos vacantes por jubilación, incapacidad laboral, concursos de traslados u otras causas, garantizando al mismo tiempo la continuidad y la calidad de los servicios públicos", señala la Junta a través de un comunicado.

La nueva norma establece un marco común, "actualizado y homogéneo que permite responder con mayor rapidez a las necesidades urgentes de personal, asegurando a los candidatos la aplicación de los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia que rigen el acceso al empleo público". El decreto sustituye al modelo anterior y adapta los procedimientos a una Administración más ágil y digital, añade la información.

Uno de los "principales avances" del decreto es la creación de bolsas de empleo únicas, abiertas y de ámbito autonómico, una por cada cuerpo, escala, especialidad o categoría profesional, que permanecerán abiertas de forma permanente para los candidatos que lo deseen. "Este sistema permite disponer en todo momento de personas candidatas disponibles, reduciendo los plazos de nombramiento y facilitando la cobertura inmediata de vacantes temporales allí donde se necesitan", mantiene la Junta.

El procedimiento de constitución y gestión de las bolsas será "íntegramente electrónico, lo que simplifica trámites y acelera los procesos". Además, la Administración podrá comprobar y valorar de oficio los méritos de los aspirantes, sin necesidad de que estos tengan que acreditarlos expresamente, salvo en el caso de la experiencia profesional en otras administraciones públicas.

El decreto "refuerza" asimismo la "agilidad" en los llamamientos, que se realizarán "de forma periódica mediante publicación electrónica y, cuando la urgencia del servicio lo requiera, mediante llamamientos telefónicos, un sistema especialmente adecuado para ámbitos como los servicios sociales, los centros educativos, o aquellos en los que es imprescindible una incorporación inmediata al puesto de trabajo".

En cuanto a los criterios de selección, el nuevo modelo "prioriza" tanto la experiencia profesional, que acredita la capacidad y preparación de los empleados para desempeñar sus funciones con eficacia, como el esfuerzo acreditado en los procesos selectivos, otorgando un peso relevante a los ejercicios superados en oposiciones recientes.

De esta manera, se incentiva la participación del personal temporal en los procesos de acceso al empleo público, y se refuerza la objetividad del sistema.

La norma regula también "de forma clara" las situaciones de disponibilidad y no disponibilidad en las bolsas de empleo, que evita que la cobertura de necesidades temporales en un ámbito se realice a costa de desatender otros servicios públicos. "Con ello, se garantiza una gestión más ordenada y eficiente de los recursos humanos, siempre orientada a la correcta prestación del servicio", ha añadido.

El decreto contempla, además, mecanismos alternativos de selección para supuestos excepcionales en los que no sea posible cubrir un puesto a través de las bolsas de empleo, así como la colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León o con otras administraciones públicas.

"Con esta regulación, la Junta de Castilla y León da un paso decisivo hacia una Administración más flexible, ágil y preparada para responder con rapidez a las necesidades reales de la ciudadanía, asegurando que los nombramientos temporales se realicen con mayor eficacia, seguridad jurídica y transparencia", finaliza el comunicado.