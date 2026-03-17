CyL aglutina el 6,3% de las vacantes del país en el cuarto trimestre con 9.765

VALLADOLID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de vacantes en España llegó a las 155.737 en el cuarto trimestre del año lo que supone 7.719 más que en el mismo periodo del año anterior y 9.765 de ellas se registraron en Castilla y León que aglutina de nuevo el 6,3 por ciento del total nacional, el sexto mayor porcentaje del país, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral publicada este martes por el INE y consultada por Europa Press

El 86,2 por ciento de los empresarios consultados en la Comunidad asegura que no necesitan ningún trabajador más, el 7,7 por ciento apunta al "elevado coste" de contratación y un 6,1 por ciento a otros motivos.

Las comunidades con mayor número de vacantes fueron Comunidad de Madrid (28.564), Cataluña (28.431) y Andalucía (23.824). Por su parte, las que menos tuvieron fueron Cantabria (544), La Rioja (960) y Principado de Asturias (1.628).