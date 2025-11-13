CyL en alerta por lluvias y vientos de hasta 90 km/h desde este jueves

Archivo - Personas con paraguas bajo la lluvia. Archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil de la Junta ha declarado la alerta ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos, vientos y lluvias, desde las 12:00 horas de este jueves 13 de noviembre, hasta las 23 horas del próximo domingo, día 16.

En la jornada de este jueves toda la Comunidad se verá afectada por la presencia de la borrasca 'Claudia', que dará lugar a un episodio generalizado de lluvias intensas y persistentes, que rondarán los 60-80 mm de precipitación acumulada en 12 horas y vientos de componente sur-suroeste, con rachas máximas significativas, que pueden alcanzar entre los 80 y 90 kilómetros por hora en zonas altas y de 70 kilómetros por hora en la meseta.

Esta situación se mantendrá hasta el domingo, aunque irá perdiendo intensidad a medida que avance la semana.

Se espera que los frentes asociados a Claudia avancen de oeste a este, siendo el tercio oeste de Castilla y León el que se verá más afectado.

Ante esta situación, la Agencia de Protección Civil y Emergencias recuerda a los ciudadanos la importancia de adoptar medidas de autoprotección para minimizar los efectos de los fuertes vientos y las precipitaciones intensas.