CyL anota las mayores tasas de morbilidad hospitalaria por enfermedades de los aparatos digestivo y respiratorio

Archivo - Imagen de archivo de un quirófano en un hospital público de CyL - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León anotó en el año 2024 las mayores tasas de morbilidad hospitalaria por enfermedades del aparato digestivo, con 1.655 por cada 100.000 habitantes, y por enfermedades del aparato respiratorio, con 1.659.

Además y según consta en la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria correspondiente al año 2024 y publicada este jueves por el INE, Castilla y León representó la tercera mayor tasa de morbilidad hospitalaria debida a enfermedades del aparato circulatorio, con 1.453 por cada 100.000 habitantes, que encabezaron en este caso Principado de Asturias, con 1.758, y Cantabria (1.460).

En 2024 se produjeron 4.979.678 altas hospitalarias, un 2,3 por ciento más que el año anterior, 271.022 de ellas en Castilla y León, de las que el 89,4 por ciento tuvieron lugar en hospitales públicos de la Comunidad y el 10,6 por ciento en hospitales privados.

Además, Castilla y León ocupó el cuarto puesto tras haber registrado 11.309 altas hospitalarias, frente al quinto puesto del año precedente con 10.948 altas hospitalarias entonces. Las comunidades con las mayores tasas de altas hospitalarias por 100.000 habitantes en el año 2024 fueron Principado de Asturias (11.749), Cataluña (11.434) y País Vasco (11.428) mientras que las ciudades autónomas de Melilla, (5.588) y Ceuta (6.457) y Andalucía (8.248) presentaron las tasas más bajas.