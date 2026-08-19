CyL aporta 15 medios y más de medio centenar de personas a la extinción del incendio de Pinofranqueado (Cáceres)

VALLADOLID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León aporta un total de 15 medios y más de medio centenar de personas a la extinción del incendio Pinofranqueado (Cáceres) durante la jornada de este miércoles, 19 de agosto.

En concreto se trata de cuatro brigadas helitransportadas con su helicóptero, un helicóptero bombardero, otro de coordinación y reconocimiento, una cuadrilla de tierra, cuatro técnicos, tres agentes medioambientales, la Unidad de Planificación y Análisis y otra de apoyo al Puesto de Mando Avanzado y tres buldócer.

Según informa a través de sus canales de difusión, la dirección de la extinción corresponde al Plan Infoex de la Junta de Extremadura. El operativo está integrado en el puesto de mando de Extremadura para realizar labores de planificación y análisis, apoyo técnico y enlace.