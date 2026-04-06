El 1-1-2 de CyL atiende casi 9.000 llamadas durante la Semana Santa, un 12% más

Rescate en Segovia - 1-1-2
VALLADOLID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha atendido un total de 8.928 llamadas durante los cuatro días del puente festivo de Semana Santa, una cifra que ha supuesto un incremento del 12 por ciento con respecto al mismo periodo del año 2025, cuando se registraron 7.957 avisos.
Según han informado fuentes de la Administración autonómica, se ha producido un descenso en el número de accidentes de tráfico, al pasar de los 266 siniestros del año anterior a los 230 contabilizados en esta festividad. De estos incidentes viales, en 51 ocasiones se ha precisado asistencia sanitaria, frente a las 55 intervenciones de 2025.
Por el contrario, las asistencias sanitarias en la vía pública han registrado un aumento de casi el 25 por ciento. En concreto, se han gestionado 617 avisos, de los cuales 138 han correspondido a caídas, además de otras patologías como síncopes, mareos, hemorragias, intoxicaciones etílicas o problemas cardiacos.
Durante la Semana Santa de 2025, estas atenciones ascendieron a 494.Asimismo, se ha detectado un incremento en el número de peleas y agresiones en la vía pública. El centro de emergencias ha dado aviso por 77 agresiones y 41 peleas, mientras que en el ejercicio anterior se produjeron 39 agresiones y 33 peleas.
Por su parte, el Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León se ha activado entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección para la gestión de 40 incidentes. Entre ellos, han destacado ocho rescates -siete de montaña y uno en domicilio-, ocho búsquedas de personas extraviadas y siete casos de personas desorientadas.
Además, el 1-1-2 ha gestionado 12 incidentes sanitarios en lugares de difícil acceso, un accidente de parapente y dos activaciones del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE).
Por último, se ha registrado un incendio en una vivienda con un fallecido y un incendio de cultivo con un herido en una zona de difícil acceso.