CyL autoriza la recolección desde mañana de superficies 'zonas de no cosechado de cereal' acogidas a biodiversidad

Archivo - Agricultor cosechando en el campo. - UNIÓN DE UNIONES - Archivo

Esta medida se adopta en "determinadas" comarcas agrarias de las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora VALLADOLID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha autorizado la recolección a partir de mañana, 1 de agosto, de las superficies declaradas como 'zonas de no cosechado de cereal' acogidas al ecorrégimen de espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes en la campaña 2026.

En concreto, la Consejería ha autorizado esta medida en "determinadas comarcas agrarias" de las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora y tras constatar, entre otras circunstancias, que las parcelas mantienen una "elevada disponibilidad de alimento" para la avifauna hasta el inicio de las labores preparatorias de la siguiente campaña agrícola.

A esto ha sumado que el maraño generado tras la recolección constituye un refugio natural que protege a estas especies frente a los depredadores, por lo que se preserva el objetivo ambiental perseguido por la citada práctica medioambiental.

Agricultura ha justificado que estas circunstancias permiten mantener la efectividad del ecorrégimen de biodiversidad y hacen compatible la conservación de los valores ambientales "con la necesaria adaptación a la realidad agronómica de la campaña" en un momento en el que las "elevadas temperaturas" y los episodios de viento durante la fase final del cultivo han provocado "importantes daños" en el cereal, con afecciones mecánicas en las espigas y el desprendimiento de los granos antes de la recolección.

A esto ha añadido que en las parcelas con el cultivo sobremaduro, las rachas de viento han favorecido el desgrane anticipado y la caída del grano al suelo lo que ha favorecido una "elevada disponibilidad" de alimento para la avifauna.

No obstante, la Consejería ha fijado varias condiciones, entre ellas mantener sobre el terrero, al menos hasta el 1 de septiembre, los cordones de paja resultantes tras la recolección del cereal por lo que no se podrán usar mecanismos picadores de paja. Además, se deberán conservar los cordones de paja en bandas distribuidas por toda la parcela y no se podrá realizar "labor alguna" sobre el terreno antes del 1 de septiembre. Otras de las condiciones son conservar fotografías georreferenciadas de las parcelas agrícolas objeto de recolección que acrediten la existencia de alimento para la avifauna en el suelo.

La Resolución será de aplicación en las comarcas agrarias de Arévalo-Madrigal y Ávila, en la provincia de Ávila; Vitigudino, Ledesma, Salamanca, Peñaranda de Bracamonte, Fuente de San Esteban y Alba de Tormes, en Salamanca; Cuéllar, Sepúlveda y Segovia, en la provincia de Segovia; Campo de Gómara y Arcos de Jalón, en Soria; en la comarca Sur, en Valladolid, y en Sayago y Duero Bajo, en la provincia de Zamora, comarcas agrarias al sur del río Duero que han sido "las más afectadas" por las adversas condiciones meteorológicas de la campaña.

No obstante, el Gobierno autonómico ha precisado que los servicios técnicos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental analizan la evolución en otras zonas para ampliar el ámbito territorial de esta Resolución "en próximas fechas".

"Con esta actuación, la Junta de Castilla y León continúa aplicando la Política Agraria Común con criterios de flexibilidad cuando concurren circunstancias excepcionales, ofreciendo seguridad jurídica a los agricultores y evitando penalizaciones derivadas de situaciones climáticas extraordinarias, al tiempo que garantiza el mantenimiento de los objetivos de protección de la biodiversidad y conservación del medio natural", han defendido desde el departamento que dirige Joaquín Antonio Pino.