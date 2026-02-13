CyL celebrará dos debates, 5 y 10 de marzo, con Mañueco, Martínez y Pollán

Urna de votación . - EUROPA PRESS.

Las elecciones autonómicas en Castilla y León, que tendrán lugar el próximo 15 de marzo, contarán con dos debates que se celebrarán los días 5 y 10 de marzo con la participación de los candidatos de PP, Alfonso Fernández Mañueco; PSOE, Carlos Martínez, y Vox, Carlos Pollán.

Según una resolución de la Junta Electoral que se ha conocido este viernes, no se ha admitido la petición de participar en estos debates electorales planteadas por los candidatos de IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo, Juan Gascón; Podemos Alianza Verde CyL, Miguel Ángel Llamas; Soria ¡YA!, José Ángel Ceña y UPL, Alicia Gallego.

En el caso de IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo y de Podemos Alianza Verde, quedan fuera de los debates al no tener estas coaliciones "grupo parlamentario propio" en las Cortes de Castilla y León mientras que en el caso de Soria¡YA! y UPL no se admite su petición al no haber logrado cinco procuradores, o de haber conseguido al menos tres escaños y un cinco por ciento de los votos emitidos en el conjunto de Castilla y León.

Por otro lado, la Junta Electoral considera "justificada" le petición realizada por RTVE para modificar la fecha de celebración del primer debate, previsto para el 3 de marzo, al coincidir con un evento deportivo considerado como de interés general (la semifinal de la Copa del Rey).

De esta manera, el primero de los debates, organizado por RTVE se traslada al jueves, 5 de marzo, mientras que el segundo, que corresponde a TVCyL, se mantiene el 10 de marzo.