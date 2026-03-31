CyL cerró 2025 con un endeudamiento del 18,2% sobre el PIB, un punto menos pero sexto mayor porcentaje de las CCAA

Archivo - Varios billetes, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 31 Mar. (EUROPA PRESS) - Castilla y León cerró 2025 con una deuda viva de 14.261 millones de euros que equivalen al 18,2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone un punto menos que en el cuarto trimestre de 2024 que cerró al 19,2 por ciento del PIB y siete décimas menos que el trimestre anterior (18,9 por ciento), según los datos publicados este martes por el Banco de España consultados por Europa Press.

No obstante, Castilla y León ha anotado el sexto mayor porcentaje de deuda sobre el PIB, aunque se ha situado dos puntos por debajo de la media de las autonomías, que cerraron el pasado año al 20,2 por ciento. Castilla y León también ha anotado la sexta mayor cifra absoluta.

En concreto, cinco comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13,0 por ciento, valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad: Navarra (9,4 por ciento), Canarias (10,8 por ciento), Madrid (11,3 por ciento), País Vasco (11,5 por ciento) y Asturias (12,3 por ciento).

Por el contrario, las comunidades con mayores niveles relativos de deuda fueron la Comunidad Valenciana, que continúa liderando con una ratio del 40,7 por ciento, seguida de la Región de Murcia (31,2 por ciento), Castilla-La Mancha (28,3 por ciento), Cataluña (28,2 por ciento) y Extremadura (18,5 por ciento), Castilla y León en el sexto puesto con ese 18,2 por ciento.

En cuanto a las cifras absolutas, Castilla y León cerró 2025 con 14.261 millones de euros, 22 millones más que en el cuarto trimestre del año precedente (14.239 millones) y 262 millones más que en el trimestre anterior (14.523 millones).