CyL cierra septiembre con 16.890 altas procedentes del proceso de regularización extraordinaria, quinta mayor cifra

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VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de afiliados extranjeros regularizados en alta en la Seguridad Social por el proceso extraordinario ascendía a 421.306 a fecha de 30 de septiembre, 83.389 más que el último día del mes de agosto, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el caso concreto de Castilla y León la cifra alcanza los 16.890, lo que supone 2.438 más que el último día del mes anterior. Se trata del quinto mayor dato absoluto y representa el 4,0 por ciento, también quinto mayor porcentaje como Canarias.

Por países de origen y a nivel nacional, el que cuenta con más afiliados en alta provenientes del proceso de regularización es Colombia (118.485), seguido de Venezuela (71.999). Estos dos países concentran casi la mitad del total a 31 de septiembre.