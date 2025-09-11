CyL concede otro paquete de 142 ayudas de 500 euros para familias desalojadas por los incendios

Un hidroavión trabaja en las tareas de extinción del incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España) - Carlos Castro - Europa Press

VALLADOLID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta, celebrado este jueves, ha dado luz verde a la concesión directa de 142 subvenciones, por importe de 500 euros cada una, destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios, seis días después de que se abriera el plazo de solicitud.

Esta medida, a la que se han destinado ya 180.500 euros, para un total de 361 familias está recogida en el Acuerdo 34/2025 por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025, según ha trasladado el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

La ayuda se concederá a la unidad familiar empadronada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León, al propietario de una vivienda situada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León y a la unidad familiar que haya sido desalojada de la localidad por un incendio en Castilla y León y, no encontrándose en ninguno de los dos supuestos anteriores, esté emparentada hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, con una persona empadronada en la localidad.

Los tres supuestos se refieren a localidades que se han evacuado con motivo de los incendios forestales y así se ha determinado por las Órdenes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.