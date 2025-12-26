CyL concede los primeros 16.360 bonos infantiles de 200 euros para los que se han recibido más de 35.000 solicitudes

Blanco, durante la atención a medios en Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha publicado la concesión de un total de 16.360 bonos infantiles como resultado de una resolución parcial de esta convocatoria que ha superado las 35.000 solicitudes válidas, por lo que el resto que no se incluyen ahora se encuentran pendientes de subsanaciones y comprobaciones necesarias y serán resueltas en las próximas semanas.

El presupuesto asignado para esta convocatoria es de 16 millones de euros. La titular ha recordado que el Bono Infantil es una ayuda de 200 euros por cada menor a cargo de entre 4 y 12 años para facilitar la conciliación familiar.

En esta primera resolución 11.911 familias recibirán un total de 16.360 bonos, ya que muchas familias cuentan con varios menores a su cargo. La Junta es "plenamente consciente de las nuevas realidades y necesidades familiares" y de ahí su "impulso" con nuevas medidas en materia de familia.

El bono es un apoyo e incentivo más para "facilitar" la crianza de los hijos, "la conciliación de la vida familiar, personal y laboral y un reconocimiento a las familias por su aportación a la sociedad".

"Entendíamos que era importante lanzar esta primera convocatoria, resolver parcialmente esta convocatoria en el mes de diciembre ahora que finaliza el año", ha asegurado Blanco en declaraciones recogidas por Europa Press. "Un compromiso más cumplido del presidente Mañueco con las familias de Castilla y León, en este caso, apostando por la conciliación, apostando por la corresponsabilidad", ha finalizado.