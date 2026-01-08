CyL confirma a EA la muerte de tres lobos por disparos en Palencia en mayo pese a estar protegidos

PALENCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha confirmado la muerte de tres lobos por disparos en la provincia de Palencia, en concreto en las localidades de Villabasta de Valdavia, Guardo y Salcedillo, el pasado mes de mayo, periodo en el que la especie estaba incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe).

Los datos ofrecidos por la Junta elevan a un total de 16 los cánidos muertos por "diferentes causas", señala la organización ecologista a través de un comunicado. En el escrito de contestación, la administración regional ha trasladado las diferentes causas de la muerte de esos 16 ejemplares en base a las necropsias realizadas, que también han sido aportadas como respuesta a la petición de información.

Las causas de muerte son diversas. En concreto, siete fallecieron por atropello, tres por disparo, tres por causa desconocida, una por intoxicación, una por mordedura de cánido y otro por enfermedad.

"Estos datos vienen a confirmar la elevada tasa de mortandad no natural que soporta la especie y que compromete su estado de conservación catalogado como desfavorable e inadecuado, lo que hace muy difícil su viabilidad futura", señalan desde Ecologistas en Acción.

Los tres lobos muertos por disparos, dos hembras y un macho, fueron abatidos en las localidades de Villabasta de Valdavia, Guardo y Salcedillo.

La asociación ecologista va a solicitar al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia que, tal y como indican en un reciente comunicado, "informe con detalle" de las actuaciones que ha llevado a cabo "tanto en el hallazgo como en la posterior investigación de las causas de la muerte, dada la protección de la especie en el momento que se encontraron los cadáveres de los tres ejemplares disparados".

Los ecologistas recuerdan que estos son los datos oficiales, que, a sus juicios, "suelen representar un porcentaje escaso sobre todas las muertes que se producen y que no aparecen en ningún registro".

Ecologistas en Acción considera que la Junta ha aprovechado la protección del lobo "para acceder a ayudas europeas y capturar ejemplares para su radio marcaje con la excusa de controlar los ejemplares conflictivos, sin hacer mucho más en materia de gestión y conservación, ya que eso supondría enfrentarse a sectores como el ganadero y el cinegético que sin fundamento esgrimen la favorable situación de la especie".

Estos datos de muertes, y los del resto de provincias, para la organización, "deberían aparecer" reflejados en el propio censo elaborado por la Junta, "lo que haría muy difícil poder argumentar la salida de la especie de su régimen de protección".