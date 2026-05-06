CyL conmemora el Día de Europa con charlas, exposiciones, concursos y el izado de la bandera en Tordesillas (Valladolid)

Bandera de la UE. - UE

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Instituciones europeas en España y otras entidades han programado diversas actividades en la Comunidad para conmemoar el próximo 9 de mayo el Día de Europa, como exposiciones, concursos, charlas, proyecciones y el izado de la Bandera de Europa.

En León, el día 8 mayo se dará lectura a los Decreta en las lenguas de la Unión Europea por alumnos internacionales, además de que se ha programado una 'Miniferia de Europa' y tendrá lugar, como cada año, el " 'embanderamiento' de un edificio histórico, este año la muralla de La capital leonesa mientras que el día 9, en la calle Ordoño II; habrá una jornada de difusión de información europea, el reparto del euro 0 y una mesa de información de programas juveniles europeos

Por su parte, en Salamanca tendrá lugar el Izado de la bandera europea el 7 de mayo en el Patio de Escuelas Menores en colaboración con el Ayuntamiento y la Escuela Municipal de Música y Danza, además de que se ha organizado el día 7 una jornada de 'eurotardeo' con un 'Europincho' y un Karaoke Europeo en la iglesia vieja de Pizarrales.

Igualmente, hasta el 29 de mayo se puede ver una exposición organizada por la bibliotecas municipales con obras procedentes de su fondo bibliográfico en torno a Europa y la formación de la Unión Europea. Libros relacionados con estos temas dirigidos tanto a lectores adultos como público infantil que s estarán disponibles para préstamo.

Asimismo, el 11 mayo tendrá lugara la conferencia 'Diplomacia nacional y diplomacia común europea: ¿Ventaja o hándicap para la Unión en tiempos convulsos?' por Alberto Navarro González, embajador de España y de la Unión Europea y el 12 de mayo la charla informativa sobre la marcha peregrina 'Andando con Europa; marcha peregrina jacobea'.

La localidad salmantina de Peñaranda celebrará el 8 de mayo talleres para jóvenes estudiantes sobre los valores de la Unión Europea y la importancia de las lenguas que serán impartidos por Manuel de la Cruz, profesor de la Facultad de Traduccción y Documentación de la USAL.

En la capital vallisoletana el Centro de Documentación Europea de la UVA organiza un conjunto de actividades dirigidas a acercar la Unión Europea a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, con una exposición sobre la evolución de la documentación europea, que permitirá conocer el desarrollo de las políticas informativas de la Unión Europea y sus recursos documentales.

Asimismo, se celebrarán, hasta el 15 de mayi jornadas de puertas abiertas para dar a conocer los servicios del Centro, junto con visitas dirigidas a estudiantes de institutos y colegios, a lo que hay que sumar unas jornadas conmemorativas del 40 aniversario de la integración de España en la Unión Europea, en las que se abordarán cuestiones sociales, oportunidades profesionales y herramientas para la búsqueda de empleo en el ámbito europeo y que tendrán lugar el día 7 de mayo.

En el municipio vallisoletano de Tordesillas tendrá lugar el acto institucional del Día de Europa 2026, en la plaza Mayor, con un homenaje a la Bandera de Europa, además de que se han programado actividades en todos los centros escolares, y un concurso sobre Europa.

En Zamora, en el centro ED Zamora se celebrará el 8 de mayo, una Jornada de conmemoración del día de Europa que incluye una Jornada de Puertas Abiertas de 9:15 a 14 horas, un acto institucional con representantes de diferentes instituciones y un café con periodistas.

Igualmente, tendrá lugar una una sesión de 'Tu Europa' para escolares del colegio Trinidad Pinilla de Zamora.