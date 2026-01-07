CyL se convertirá en la sede de las finales de las series mundiales de rugby que atraerán a 50.000 visitantes

1040597.1.260.149.20260107145804 El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, firma un protocolo de colaboración con la Real Federación Española de Rugby - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León se convertirá en la sede de la celebración de las finales del Circuito Mundial de Rugby 7, un evento deportivo que reforzará la proyección exterior de la Comunidad en una "oportunidad única" que generará un "importante impacto" económico, por lo que la Junta diseñará estancias hoteleras y paquetes turísticos a lo largo y ancho del territorio para las 50.000 personas que se estiman que acudirán a esta cita con el fin de que puedan disfrutar del patrimonio cultural, natural y gastronomía de esta tierra.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y el de la Real Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín 'Hansen', han firmado un protocolo de colaboración para la celebración de las finales de esta cita deportiva que la Junta respaldará mediante un patrocinio de 500.000 euros anuales con una vigencia inicial de tres años, prorrogable por dos más.

Durante su intervención en el acto de presentación del acuerdo, el líder autonómico ha resaltado que esta inversión permitirá aprovechar la relevancia del Circuito Mundial de Rugby 7 para impulsar la marca Castilla y León y beneficiar al conjunto de las provincias de la Comunidad.

Precisamente, ha explicado que el Estadio José Zorrilla de Valladolid se convertirá en el epicentro de la competición los días 29, 30 y 31 de mayo, si bien el evento tendrá repercusión en todo el conjunto de la Comunidad, al tiempo que ha recordado que este campeonato reúne anualmente a las doce mejores selecciones nacionales del mundo, tanto en categoría masculina como femenina, y se disputa en distintos países entre los meses de diciembre y mayo.

Por su parte, la Real Federación Española de Rugby se compromete a difundir el logotipo que determine la Junta en la documentación informativa, la publicidad, las invitaciones, la cartelería y el material oficial del evento, que cuenta con retransmisión y difusión a nivel mundial.

Se trata de un evento, ha incidido el jefe del Ejecutivo autonómico, que va a beneficiar a Valladolid y a Castilla y León pero también va a tener un impacto económico también en las provincias de la Comunidad por las visitas turísticas que se van a realizar, por la presencia de otras selecciones que van a estar en otras ciudades y las actividades complementarias que van a estar vinculadas al evento.

El presidente también ha destacado que el Ejecutivo autonómico aprovechará la relevancia de este evento deportivo internacional para difundir la marca Castilla y León, que se identifica con los valores positivos del deporte, como el esfuerzo, el compañerismo, la competitividad, la perseverancia, la concentración, la solidaridad y la superación.

Finalmente, ha trasladado su deseo de éxito a la Real Federación Española de Rugby en la organización del Circuito Mundial de Rugby 7 y ha subrayado que este evento constituye una "ocasión extraordinaria" que permitirá a la Comunidad ganar ventaja competitiva para generar actividad económica y resultar más atractiva para el turismo, la captación de inversiones empresariales y las exportaciones.

PALANCA COMERCIAL Y TURÍSTICA

Por su parte, el presidente del ente federativo ha hecho énfasis en que la organización de esta cita deportiva en una Comunidad como Castilla y León supone un punto de inflexión porque el objetivo es poner al rugby "donde se merece".

"Es la tormenta perfecta para que este deporte crezca de verdad ya que este evento se va a celebrar todos los años y va a poner a España en el camino de la excelencia con la aspiración de que se convierta en la cita más importante de la Comunidad", ha analizado.

De hecho, ha detallado que son unos finales de la copa del mundo con los mismos equipos que van a competir por la clasificación olímpica, lo que constituye una oportunidad para que la gente se acerque a este modelo del rugby "más sencillo y dinámico" que va a poner el foco en "impulsar el tejido empresarial y turístico" de Castilla y León.

Por todo ello, ha animado a entender esta cita deportiva como una oportunidad para Castilla y León puesto que va a tener una "repercusión enorme" y se va a convertir en una palanca para "poner a España en el mapa".

"Es un proyecto que va a ir creciendo año tras año porque es un modelo que funciona y permitirá demostrar que este evento supone un programa de futuro", ha concluido.