La Junta de CyL convoca 758 plazas para profesorado. - CARM

VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) este jueves, 26 de noviembre, la convocatoria del procedimiento selectivo de ingreso en el cuerpo de maestros con una suma de 758 plazas repartidas en siete especialidades.

Se podrán presentar las solicitudes desde el 27 de noviembre hasta el 17 de diciembre de 2026 y, las pruebas de selección se desarrollarán a lo largo del mes de junio de 2027 aunque, la fecha concreta de evaluación está por anunciar.

La especialidad de Educación Primaria cuanta con el mayor número de plazas, 306, seguida de Pedagogía Terapéutica, 122, y Educación Infantil con 102 plazas.

La convocatoria, a su vez, incluye 92 plazas de Lengua Extranjera: Inglés; 62 en Educación Física, 44 de Audición y Lenguaje y, finalmente, 30 de Música.

En Ávila se celebrarán las pruebas de Educación Física; en Burgos, las de Audición y Lenguaje; en León, las de Educación Infantil; y en Palencia, las de Música. Por otro lado, Salamanca acogerá los exámenes de Educación Primaria; Valladolid, los de Lengua Extranjera: Inglés; y Zamora, los de Pedagogía Terapéutica.