CyL es la cuarta región con más ocupados en el sector de Alimentación y Bebidas, más de 54.200, el 9,8% del total

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León es la cuarta región con más ocupados en el sector de Alimentación y Bebidas con más de 54.200 ocupados, el 9,8% del total. Así lo revela el último informe Mercado de trabajo en el sector de Alimentación y Bebidas, elaborado por Randstad Research, el centro de estudios de Randstad, la empresa de talento número uno en España y el mundo.

El análisis, basado en datos del INE, el SEPE y la Seguridad Social, muestra que el número de ocupados promedios de los últimos cuatro trimestres en Castilla y León fue de 48.851 trabajadores en la Industria de la alimentación y algo más de 5.300 en la de bebidas. Entre Cataluña (96.000), Andalucía (74.000), Comunidad Valenciana (66.000) y Castilla y León se concentra más de la mitad del empleo en el sector.

El empleo en la Industria de alimentación y bebidas se enfrenta a un desafío demográfico a nivel nacional: el relevo generacional. Más de la mitad de los ocupados (54%) tiene entre 35 y 54 años. En cambio, los menores de 34 apenas suponen uno de cada cinco empleos. La situación es aún más evidente en la Industria de la alimentación, donde los mayores de 45 años concentran ya el 49 % del empleo.

Sin embargo, el informe también apunta signos de renovación, ya que los jóvenes de 16 a 24 años en el segmento de la alimentación han aumentado un 42,4% en el último año, y en el de bebidas los profesionales de 25 a 34 años han crecido un 24,5%.

La Industria de Alimentación y Bebidas se mantiene como uno de los grandes motores del empleo industrial en España, con más de 552.000 trabajadores en activo. A pesar del ligero retroceso interanual del 0,4%, este sector aporta el 2,5% del empleo total del país y el 21,3% de toda la Industria manufacturera.

En el segundo trimestre, se firmaron más de 160.000 contratos, concretamente, 149.000 en alimentación y cerca de 11.000 en bebidas. De todos ellos, casi nueve de cada diez son asalariados con contrato indefinido.

El estudio refleja que el 76% de los trabajadores son españoles (421.000) en el segundo trimestre de 2025. Los profesionales con doble nacionalidad registran una notable caída en el último trimestre, mientras que la población extranjera mantiene una tendencia al alza y alcanza ya los 104.000 trabajadores (uno de cada cuatro empleos).

Por sexo, el empleo masculino experimenta una ligera disminución en los últimos trimestres, alcanzando los 336 mil ocupados en el segundo trimestre de 2025, mientras que el empleo femenino crece hasta llegar a 216 mil ocupadas. Aun así, la ocupación sigue siendo mayoritariamente masculina (61%)