CyL declara como "excepcional" la campaña agrícola 2025-26 por los daños de las lluvias

VALLADOLID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha declarado como excepcional la campaña agrícola 2025-2026 debido a los fenómenos meteorológicos adversos registrados desde el pasado mes de noviembre.

La declaración formal es un primer paso para la adopción de medidas acordes a las necesidades del sector agrario. En este sentido, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural analizará la existencia de "fenómeno meteorológico grave que afecte seriamente a la explotación", de acuerdo con la normativa europea, según informa a través de un comunicado.

De este modo, será posible implementar diversas acciones frente a los perjuicios y daños ocasionados por episodios de lluvias. Entre ellas, el establecimiento de excepciones al cumplimiento de los requisitos de la PAC.

La declaración de excepcionalidad de la actual campaña agrícola se produce tras los continuos episodios de lluvia registrados desde noviembre que han provocado efectos directos sobre las fincas de cultivo como la saturación del suelo; la imposibilidad de que la maquinaría pueda entrar en las parcelas; dificultadas para la realización de siembras, abonados y tratamientos; incremento del riesgo de compactación, o mayor incidencia de asfixia radicular, entre otros.