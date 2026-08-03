CyL destina 2,2 millones a 57 proyectos de Grupos de Acción Local para "reforzar economía local y generar empleo"

VALLADOLID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Política Ambiental y Desarrollo Rural ha tramitado el cuarto pago de ayudas Leader de este año por un importe de 2,2 millones para financiar la aplicación de las Estrategias de Desarrollo Local participativo y los Grupos de Acción Local (GAL).

Estos proyectos van a generar "nuevas oportunidades" a 57 emprendedores que contribuyen a fijar población en los municipios de Castilla y León. Las inversiones respaldadas por estas ayudas contribuyen "a reforzar la actividad económica, mantener empleo y generar nuevas oportunidades de negocio en el medio rural de la Comunidad", explica el departamento autonómico a través de un comunicad.

Este cuarto pago permitirá la financiación de 57 proyectos presentados por 20 de los 44 Grupos de Acción Local de Castilla y León de las nueve provincias de la comunidad.

La distribución por provincias de los 57 proyectos aprobados es la siguiente: cinco en Ávila, ocho en Burgos, nueve en León, seis en Palencia, nueve en Salamanca, tres en Segovia, cinco en Soria, cinco en Valladolid y siete en Zamora.

Del total de los fondos asignados a estos 57 proyectos, el 97,6 por cient se corresponden con proyectos productivos llevado a cabo por py,es en el medio rural, mientras que el 2,4 por ciento restante financia inversiones de carácter no productivo.

Este reparto pone de manifiesto la apuesta de la Junta por impulsar la actividad económica, el emprendimiento y la generación de empleo y riqueza en los municipios rurales de Castilla y León.

Durante este año, la Consejería Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, ya ha tramitado pagos de solicitudes de ayuda Leader a inversiones productivas por un importe de seis millones, destinados a financiar un total de 165 proyectos.

Además, se han pagado 1,2 millones destinados a sufragar los gastos de funcionamiento de los Grupos de Acción Local para la tramitación de las solicitudes de ayuda.

Del total de los fondos pagados, la Consejería destaca que la provincia de la Comunidad que más fondos ha recibido es Zamora con el 16,4 por ciento de los fondos pagados y la que alcanza un importe de ayuda más alto por expediente es Avila con 50.600 euros por solicitud.