CyL destina uno de cada cinco euros del gasto no financiero a políticas educativas

María del Valle Ares, momentos antes de comenzar su comparecencia en la Comisión de Hacienda. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación dispondrá en el ejercicio 2027 de un presupuesto total de 2.724 millones de euros, la cifra más alta de su historia, lo que ha supuesto destinar casi uno de cada cinco euros del gasto no financiero de todas las Consejerías (el 19,84 por ciento) a políticas educativas.

Según ha informado la consejera del área, María del Valle Ares, en su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes autonómicas para explicar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad, este montante ha representado un incremento de los recursos del 22,15 por ciento con respecto al ejercicio 2024 --el último presupuesto aprobado tomado como referencia--, al pasar de los 2.230 a los citados 2.724 millones.

Dicho repunte se ha situado "muy por encima" del crecimiento medio del presupuesto autonómico, fijado en el 13,11 por ciento --16.472 millones en total-.

Por áreas, la Secretaría General ha alcanzado los 61,21 millones de euros (un 43,33 por ciento más en inversiones), la Dirección General de Planificación y Ordenación Académica ha superado los 114,5 millones de euros (+14,49 por ciento) y la Dirección General de Profesionales de la Educación ha concentrado la mayor dotación con 2.196 millones de euros (+24,30 por ciento).

Asimismo, la Dirección General de Bienestar Educativo ha dispuesto de 22,8 millones (+4,75 por ciento), Innovación y Formación del Profesorado ha alcanzado los 7 millones, Formación Profesional y Régimen Especial los 16,56 millones (+49,32 por ciento) e Infraestructuras y Servicios los 305,3 millones de euros (+14,35 por ciento).

En sus conclusiones finales, la titular del ramo ha subrayado que la Consejería ha presentado unas cuentas que "miran al futuro" invierten "en las personas" y que permiten situar a la Comunidad entre los "referentes educativos". "Porque detrás de cada euro invertido en educación hay una oportunidad para nuestros jóvenes, una esperanza para nuestras familias y una garantía de futuro para Castilla y León", ha enfatizado.

Finalmente, la responsable de Educación ha manifestado su disposición a "escuchar" las propuestas de las Cortes, y ha recordado que la mejora educativa "constituye un proyecto de comunidad y una responsabilidad compartida".