CyL Digital acerca la IA al medio rural con un curso práctico en El Espinar (Segovia)

El viceconsejero de Transformación Digital, Luis Ortega, en su visita a un curso de CyL Digital en El Espinar (Segovia). - JCYL

EL ESPINAR (SEGOVIA), 29 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León ha organizado en El Espinar (Segovia) un curso del proyecto 'CyL Digital en Acción' sobre Inteligencia Artificial, para acercar los conocimientos sobre esta herramienta al medio rural y la vida cotidiana de los ciudadanos.

El viceconsejero de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Luis Enrique Ortega, ha visitado este martes en El Espinar a los participantes del curso 'Usa la inteligencia artificial para tus finanzas personales'.

La actividad, de dos horas de duración, se ha desarrollado en el Centro Joven de El Espinar, un espacio asociado al Programa CyL Digital, dentro de una programación mensual de demostraciones y actividades prácticas relacionadas con la tecnología.

Durante su visita a El Espinar, Ortega ha podido conocer el desarrollo de una sesión que ha abordado la IA desde su concepto tecnológico hasta aplicaciones concretas para el día a día. Así, los alumnos han aprendido a utilizar herramientas de IA para crear aplicaciones sencillas adaptadas a sus propias necesidades, sin necesidad de conocimientos de programación.

Entre las propuestas trabajadas se ha incluido el diseño de un gestor sencillo de ingresos y gastos y la organización de los gastos por categorías, de modo que se pueda visualizar con mayor claridad el destino del dinero.

La temática elegida refleja uno de los objetivos de la administración autonómica en materia de capacitación digital: hacer accesible la IA y demostrar que sus aplicaciones pueden tener una utilidad inmediata, también para personas que no cuentan con conocimientos técnicos previos.

De este modo, 'CyL Digital en Acción' persigue facilitar un primer contacto con herramientas y soluciones digitales de forma cercana y comprensible y despertar el interés de los participantes por continuar su formación a través otros cursos y recursos del programa.

En los próximos meses está prevista la organización de más actividades de inteligencia artificial, además de robótica, realidad virtual y creación de contenidos digitales.

El Programa CyL Digital cuenta en la provincia de Segovia con 42 centros asociados, 7.662 usuarios registrados, 1.411 actividades impartidas y 11.356 asistentes. En los centros situados en zonas rurales se contabilizan 3.626 usuarios registrados, 434 actividades y 4.991 asistentes.

Estas cifras están cerca de la mitad de los usuarios registrados en la provincia (47 por ciento), en torno a un tercio de las actividades (31 por ciento) y el 44 por ciento de los asistentes.

El Programa CyL Digital, puesto en marcha en 2009, constituye la iniciativa de la Junta para impulsar la formación en competencias digitales. Actualmente dispone de nueve Espacios CyL Digital en las capitales de provincia, una red de 350 centros asociados en las zonas rurales y una plataforma de teleformación.