CyL Digital ofrece en octubre 170 formaciones y convocará 27 exámenes para obtener certificados

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VALLADOLID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa CyL Digital ofrecerá este mes de octubre 170 actividades presenciales sobre competencias digitales, de forma gratuita para ciudadanos de todas las edades y perfiles, con el objetivo de reducir la brecha digital y garantizar el acceso equitativo a las competencias tecnológicas, así como convocará 27 exámenes para obtener certificados.

Estos cursos presenciales buscan dar respuesta a las demandas de la ciudadanía en el ámbito digital y abordar situaciones cotidianas cada vez más presentes en la sociedad, según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

La programación incluye formación básica para aprender a utilizar el ordenador, el teléfono móvil y el correo electrónico, así como para navegar por Internet, a la vez que incluye cursos sobre herramientas ofimáticas como Word, Excel y PowerPoint.

La oferta también presta especial atención a la realización de trámites y gestiones digitales, con actividades sobre el certificado digital y el sistema Cl@ve, Mi Carpeta Ciudadana, Sacyl Conecta, banca online o gestiones con las administraciones públicas.

A ellas se suman propuestas sobre ciberseguridad y prevención de estafas en Internet, redes sociales, herramientas de Google, almacenamiento en la nube, edición de imágenes y vídeo, robótica, impresión 3D y creación de contenidos digitales.

La Inteligencia Artificial también tiene una presencia destacada en la programación de octubre, con actividades para aprender a utilizar ChatGPT y otras herramientas, crear contenidos e imágenes mediante IA o mejorar la interacción con estos sistemas a través de instrucciones y prompts eficaces.

Por provincias, la distribución de las actividades presenciales es la siguiente, Ávila (22), Burgos (18), León (27), Palencia (11), Salamanca (21), Segovia (14), Soria (19), Valladolid (27) y Zamora (11).

Además, algunas de estas formaciones son talleres intensivos de corta duración, denominados 'Castilla y León en acción', que abordan materias prácticas y útiles para la ciudadanía.

La formación online complementa esta oferta con 14 actividades. En octubre se impartirán cursos y seminarios sobre Word, PowerPoint y Excel, creación de páginas web con WordPress; certificado digital; mantenimiento y optimización de ordenadores, creación de contenidos y otras aplicaciones de IA, supervisión del uso de las redes sociales por parte de menores; manejo de documentos PDF y creación de presentaciones digitales, entre otras materias.

La información de todos estos cursos está disponible en la web www.cyldigital.es para su consulta y matriculación.

CERTIFICACIÓN

Por otro lado, este mes octubre se impulsará la acreditación oficial de competencias digitales a través de tuCertiCyL, el sistema de certificación de habilidades digitales de Castilla y León cofinanciado con fondos europeos Feder.

Durante el mes se celebrarán 27 convocatorias de exámenes, distribuidas entre los niveles básico y medio, que permiten reconocer oficialmente los conocimientos adquiridos y reforzar las oportunidades de empleabilidad y desarrollo profesional de los participantes.

De estas convocatorias, 15 corresponden al nivel básico y 12 al nivel medio, y dos de los exámenes se realizarán de manera online.