CyL encabeza el incremento de compraventa de vivienda hasta septiembre, un 15,9% más y 30.307 operaciones

Archivo - Vivienda, compraventa. - EUROPA PRESS - Archivo

El incremento en España es del 6,7%, con 170.656 operaciones entre julio y septiembre, periodo en el que la Comunidad registró 9.743

MADRID/VALLADOLID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León registró 30.307 operaciones de compraventa de vivienda en septiembre, un 15,9 por ciento más con respecto al mismo periodo del año anterior, con lo que se sitúa a la cabeza en incremento relativo en España, que de media fue del 6,75% (551.257 transacciones en lo que va de año frente a 516.378 el anterior), según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recogidos por Europa Press.

En el conjunto del país, solo en el tercer trimestre del año se registraron 170.656 operaciones, un 2,7 por ciento más respecto al mismo periodo del año anterior, y el mejor dato para un tercer trimestre desde 2007, cuando hubo 186.504 transacciones.

En el caso de Castilla y León, en este último trimestre se registraron 9.743 transacciones, un 11,57 por ciento más que entre julio y septiembre de 2024, cuando se produjeron 8.732.

Por comunidades autónomas, se registraron caídas hasta septiembre en Canarias, con un descenso del 1,84 por ciento, y en la Comunidad de Madrid, con un retroceso del 2,23. En el resto de las autonomías avanzaron las transacciones de vivienda, con especial incremento en Castilla y León (+15,94 por ciento), Aragón (+13,97) y País Vasco (+13,41 por ciento).

Sin embargo, en términos absolutos, Andalucía fue la que más operaciones registró en los primeros nueve meses del año, con 107.631 transacciones. Le siguen Cataluña (85.721) y Comunidad Valenciana (85.121). En el caso de Castilla y León en este periodo se registraron 30.307 operaciones.

LA COMPRAVENTA DE VIVIENDA NUEVA AUMENTA UN 8,17%

Por tipología de vivienda, en España la compraventa de vivienda nueva alcanzó las 47.035 unidades hasta septiembre, lo que supone un 8,17 por ciento más respecto al mismo periodo del año anterior. En Castilla y León se registraron 2.596, un 22,7 por ciento más.

Por su parte, se registraron 504.222 transacciones de vivienda de segunda mano, un 6,62 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. En este caso, en la Comunidad el número de operaciones ascendió a 27.711, lo que supone un incremento del 15,34 por ciento.

Además, se registraron 15.083 compraventas de vivienda protegida en los primeros nueve meses del año, un 5,7 por ciento más que en 2024, de las que 3.531 fueron transacciones de vivienda protegida nueva (+38,5%) y 11.552 fueron viviendas protegidas de segunda mano (-1,45%). En la Comunidad también se produjo un fuerte incremento en las transacciones de estas viviendas, con 984 operaciones, un 25,6 por ciento más con respecto al mismo periodo del año anterior (783), de las que 249 fueron nuevas (+41,47 por ciento) y 735 nuevas (+ 21,08 por ciento).