CyL estrena la IGP 'Cochinillo de Segovia' que se incorpora "al selecto club de 41 figuras de calidad de CyL"

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, junto al presidente de la Asociación para la promoción del cochinillo de Segovia (Procose), el hostelero José María Ruiz - EUROPA PRESS

Segovia avanza en la puesta en marcha de un Centro de Interpretación del Cochinillo en la calle Marqués del Arco, frente a la Catedral

SEGOVIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha estrenado este martes la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 'Cochinillo de Segovia' que, de este modo, se incorpora "al selecto club de 41 figuras de calidad, que sitúa a la Comunidad en una posición de liderazgo al contar con más sellos de calidad diferenciadas que 14 países de la Unión Europea", como ha señalado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, junto al presidente de la Asociación para la promoción del cochinillo de Segovia (Procose), el hostelero José María Ruiz.

En concreto, durante la presentación de esta IGP, la consejera ha recodado que el Ejecutivo destinará tres millones de euros en tres años al impulso de las figuras de calidad diferenciada, entre ellas la recién estrenada 'Cochinillo de Segovia', que recibirá 110.000 euros.

En el acto, en el que también participaron el alcalde de Segovia, José Mazarías, y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, González Corral ha destacado que el cochinillo se incorpora al "club de figuras europeas de calidad diferenciada", en el que Castilla y León cuenta ya con 41 sellos, más que 14 países de la UE.

En concreto, la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 'Cochinillo de Segovia' es ya un distintivo de calidad tras su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

De este modo, José María Ruiz, ha defendido el producto "como embajador universal de Segovia" y ha asegurado que la IGP será "palanca comercial" para abrir mercados exteriores, al tiempo que ha agradecido el respaldo institucional en un proceso iniciado en 2019 y ha definido el producto como "embajador universal de Segovia" y "monumento cultural".

Por su parte, el alcalde de Segovia ha insistido en el cochinillo como "seña de identidad" de la ciudad, al tiempo que el presidente de la Diputación de Segovia ha valorado que desde mañana los cochinillos podrán certificarse ya con la nueva marca.

Finalmente el hostelero José María Ruiz ha informado de que a partir de ahora cada pieza llevará la vitola con el logotipo europeo, garantía de autenticidad en cualquier lugar del mundo.

Además, ha avanzado que Procose ultima el futuro Centro de Interpretación del Cochinillo en la calle Marqués del Arco, frente a la Catedral, un espacio divulgativo que se encuentra "muy avanzado" y del que en pocos meses se darán noticias desde la asociación.

En el acto, la consejera ha recordado que la IGP Torrezno de Soria, ya aprobada en Europa, está pendiente del mismo paso dado ahora por Cochinillo de Segovia, mientras que la futura IGP Judión de la Granja se encuentra en la fase de examen europeo.

Así, ha recordado además que las empresas productoras y las figuras de calidad podrán participar en las principales ferias sectoriales de España de manera gratuita el próximo año 2026, de la mano de nuestra marca Tierra de Sabor.

CARACTERÍSTICAS Y CIFRAS

El reconocimiento de la IGP Cochinillo de Segovia es fruto del trabajo desarrollado desde 2022 por la Asociación para la Promoción del Cochinillo de Segovia (PROCOSE) y del apoyo técnico prestado por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl).

Así, a través de la Estación Tecnológica de la Carne de Guijuelo, el Itacyl ha desarrollado distintos estudios en colaboración con la IGP. Entre ellos, un proyecto para caracterizar las propiedades organolépticas del cochinillo y garantizar su diferenciación en el ámbito europeo, así como ensayos sobre ultracongelación para mantener intacta su calidad durante la conservación y distribución.

"Este logro refleja la importancia de la colaboración entre el sector productor y la Administración, así como el papel decisivo de la investigación que hemos impulsado desde el Itacyl para avalar la calidad y garantizar la conservación de este producto emblemático", ha subrayado González Corral.

La IGP Cochinillo de Segovia ampara la cría de la especie porcina de capa blanca, nacida en la provincia de Segovia y en la comarca de La Moraña (Ávila), alimentada exclusivamente con leche materna. Las canales protegidas deben tener un peso entre 4 y 5,8 kilos, presentando un color blanco característico y una carne rosada y tierna.

En la actualidad, la IGP agrupa a 33 explotaciones y cuatro mataderos, con una producción que en 2024 alcanzó los 161.382 cochinillos, lo que supuso 551 toneladas de producto y un valor económico estimado de 6,6 millones de euros.

La solicitud de registro de la IGP 'Cochinillo de Segovia' se presentó en agosto de 2022 y, tras superar todos los trámites nacionales y comunitarios, la Comisión Europea inscribió en julio de 2024 el 'Cochinillo de Segovia' en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas. Con la aprobación definitiva hoy de su reglamento y órgano de gestión, la figura queda plenamente reconocida en el ámbito autonómico.