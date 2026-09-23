CyL impulsa el III Plan Director de Promoción Industrial 2026-2030 con aportaciones y la participación del sector

VALLADOLID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta celebrará los próximos 24, 25 y 28 de septiembre tres mesas de trabajo sectoriales destinadas a recabar las aportaciones de los principales agentes económicos y sociales para la elaboración del III Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León 2026-2030.

Estas jornadas forman parte del proceso participativo impulsado por la Administración autonómica para definir la estrategia que orientará la política industrial de la Comunidad durante los próximos años.

Para ello, incorporará la visión y experiencia de empresas, asociaciones empresariales, clústeres, centros tecnológicos, universidades y demás entidades vinculadas al desarrollo económico e industrial de Castilla y León.

La primera mesa de trabajo se celebrará este jueves, día 24 de septiembre, y estará centrada en los ámbitos de la bioeconomía, la salud y la alimentación, reuniendo a representantes de los sectores agroalimentario, farmacéutico y sanitario, así como químico y cosmético.

La segunda jornada tendrá lugar el 25 de septiembre y abordará los desafíos y oportunidades de la manufactura y las tecnologías avanzadas, con la participación de agentes vinculados a la automoción, la energía, la aeronáutica y defensa, la fabricación avanzada y la ciberseguridad.

Por último, el 28 de septiembre se celebrará la mesa dedicada a las infraestructuras y servicios habilitadores, en la que participarán representantes de los sectores del hábitat, la logística y las industrias culturales y creativas.

Las aportaciones recogidas durante estas sesiones permitirán identificar los principales retos y oportunidades de la industria regional y contribuirán a la definición de las prioridades estratégicas y líneas de actuación que integrarán el III Plan Director de Promoción Industrial.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico refuerza su apuesta por una política industrial construida desde el diálogo y la colaboración con el tejido productivo de la Comunidad, con el objetivo de fortalecer la competitividad empresarial, impulsar la innovación y favorecer un desarrollo industrial sostenible que contribuya a la creación de empleo y riqueza en todo el territorio.